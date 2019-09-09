Владимир Зеленский взял на себя все списки

Субботний обмен пленными в Киеве рассматривают как шаг на пути к прекращению конфликта на востоке страны. В офисе президента Украины не скрывают радости, подчеркивая, что освобождение украинцев стало итогом прямых переговоров между главами двух государств. Власти Украины считают возможными и даже необходимыми новые переговоры с российским руководством, однако обещают, что никогда не пойдут на отказ от Крыма или пересмотр своей стратегии на сближение с Европой. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

О том, что освобождение 35 украинцев, находившихся в российских тюрьмах, а также 35 сидевших в украинских СИЗО россиян и граждан Украины, включенных Москвой в обменные списки, стало следствием прямых переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил сам президент Украины. В ходе короткого брифинга вблизи взлетно-посадочной полосы киевского аэропорта Борисполь, куда прибыл из Москвы самолет с освобожденными украинцами, Владимир Зеленский приоткрыл завесу тайны над этими переговорами. По его словам, первоначально планировалось, что обменяны будут только украинские моряки, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Но потом президент Украины предложил Владимиру Путину увеличить число людей, подлежавших обмену, и тот ответил согласием.

Переговоры между двумя президентами начались 7 августа. В тот день информагентства сообщили о гибели сразу четверых украинских военнослужащих на востоке страны, после чего Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге. В разговоре был затронут и вопрос возможного обмена содержащихся в российских тюрьмах украинцев на тех граждан РФ и Украины, которые были осуждены украинскими судами за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР или передачу Москве сведений, содержащих военную или государственную тайну.

Выступая на брифинге в аэропорту, президент Украины рассказал, что все контакты с Москвой были секретны, так как «некоторые люди не хотели» обмена пленными и пытались помешать проведению переговоров.

Кто именно пытался сорвать освобождение, президент не сказал, ограничившись заявлением о том, что имена этих людей будут обнародованы в будущем.

Однако источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, сообщил, что команда Зеленского опасалась вмешательства в процесс обмена со стороны одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, а также людей из окружения экс-президента Петра Порошенко.

«Медведчук стремительно теряет влияние. Это при Порошенко он был на коне — все-таки они давние партнеры и многим друг другу обязаны. Сейчас же он не просто не нужен, он мешает любым договоренностям, пытаясь доказать собственную важность. И наверняка сорвал бы обмен, если бы смог. Чтобы показать, что такие вещи без него не решаются. Ну а ребята Порошенко готовы через голову прыгать, только бы доказать, что новая власть ни на что не способна. Этот обмен — очередной удар по их репутации.

Украинцы весь президентский срок Порошенко сидели в российских тюрьмах, но он их так и не вытащил, хотя много и пафосно говорил о них»,— рассказал источник “Ъ”.

Вместе с тем официально и Петр Порошенко, и партия Виктора Медведчука поприветствовали освобождение украинцев. При этом экс-президент в своем обращении, приуроченном к обмену, особо подчеркнул свою роль в этом освобождении, напомнив, что именно во время его президентства удалось «продавить» решение Международного морского трибунала, потребовавшего от России немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

В окружении господина Медведчука, в свою очередь, ключевую роль в освобождении пленников приписывают именно ему. «Благодаря усилиям главы политсовета партии Виктора Медведчука сотни пленных вернулись домой. Именно во Владивостоке во время встречи Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина было заявлено о достижении договоренностей по сегодняшнему знаковому для всех нас событию»,— говорится в сообщении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!».

В офисе президента оба этих заявления назвали не заслуживающими внимания и даже «смешными» и объяснили их появление попытками не очень успешных ныне политиков заработать хоть какой-то политический капитал на «безусловной дипломатической победе» главы государства. Упомянутая в сообщении партии господина Медведчука поездка во Владивосток, по информации источника “Ъ”, в офисе президента рассматривается вовсе не как решающий шаг на пути к обмену, а, наоборот, как отчаянная попытка отговорить Владимира Путина от освобождения украинцев на уже согласованных с Киевом условиях. Источник “Ъ” уверяет, что Виктор Медведчук отправился в Россию добиваться от российского президента передачи украинских заключенных ему для того, чтобы продемонстрировать Украине свою незаменимость в деле разрешения конфликта.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Отказ российской стороны от предложения господина Медведчука в офисе президента Украины рассматривают как позитивный сигнал о готовности продолжать переговоры напрямую между главами двух государств. Более того, украинский президент заявил, что в ближайшем будущем возможен новый обмен, в ходе которого, как ожидается, Россия передаст Украине в том числе крымских татар, отбывающих срок в российских тюрьмах (очевидно, речь идет об осужденных по так называемым делам партии «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой украинскими законами никак не ограничивается, но вот в России она запрещена как экстремистская).

При этом президент и люди из его окружения особо подчеркивают, что все договоренности об освобождении заключенных, отводе войск или прекращении огня не ставят под угрозу суверенитет Украины и не предусматривают даже возможности отказа от Крыма, части Донбасса или пересмотра закрепленного в конституции курса на вступление в ЕС и НАТО.