Кого Украина передала России

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Издание «Украинская правда» опубликовала предполагаемый список прилетевших в Москву.

Владимир Цемах — бывший зенитчик из ДНР, проходил по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing 777 Кирилл Вышинский — журналист, обвинялся в госизмене, будучи гражданином России и Украины Виктор Агеев — осужден за создание террористической группы в Луганской области Александр Баранов — военнослужащий из Крыма, обвинялся в дезертирстве и госизмене (служил в ВС Украины до присоединения Крыма к РФ) Аслан Басханов Елена Бобовая — задержана по подозрению в госизмене и работе на ГРУ Андрей Васьковский — бывший сотрудник СБУ, обвинен в госизмене Руслан Гаджиев — приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в теракте Владимир Галич — один из инициаторов референдума о выходе Крыма из состава Украины, обвинен в госизмене Сергей Гнатьев — обвинен в нападении на участника добровольческого батальона Виталия Регора Анна Дубенко — обвинена в передаче разведданных России Станислав Ежов — обвинен в госизмене Аркадий Жидких — участник боевых действий в Донбассе Игорь Кимаковский — задержан СБУ в Донецкой области по подозрению в работе на ФСБ Ольга Ковалис — арестована близ Мариуполя в 2015 за сбор разведданных в пользу ДНР Сергей Коверник Дмитрий Кореновский — задержан по подозрению в госизмене Андрей Костенко Алексей Лазаренко Сергей Лазарев — передача информации об авиации Украины российской стороне Юрий Ломако — обвинен в работе на российскую разведку Петр Мельничук — задержан по подозрению в госизмене и работе на ГРУ Евгений Мефедов — обвинялся в попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя после майских беспорядков в Одессе Максим Одинцов — военнослужащий из Крыма, обвинялся в дезертирстве и госизмене (служил в ВС Украины до присоединения Крыма к РФ) Юлия Просолова — обвинена в подрыве машины полковника СБУ Александра Хараберюша Александр Ракущин — задержан по подозрению в работе на российские спецслужбы Антонина Родионова — обвинена в работе на российскую разведку Александр Саттаров — обвиняется в участии в неофициальном вооруженном формировании самообороны Крыма Алексей Седиков — осужден за терроризм Тарас Синичак — обвинен в госизмене Александр Тарасенко Андрей Третьяков — участие в конфликте в Донбассе Виктор Федоров — обвинен в работе на российские спецслужбы Денис Хитров — задержан по подозрению в госизмене и работе на ГРУ Павел Черных — арестован близ Мариуполя в 2015 за сбор разведданных в пользу ДНР