Кого Украина передала России

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Издание «Украинская правда» опубликовала предполагаемый список прилетевших в Москву.
- Владимир Цемах — бывший зенитчик из ДНР, проходил по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing 777
- Кирилл Вышинский — журналист, обвинялся в госизмене, будучи гражданином России и Украины
- Виктор Агеев — осужден за создание террористической группы в Луганской области
- Александр Баранов — военнослужащий из Крыма, обвинялся в дезертирстве и госизмене (служил в ВС Украины до присоединения Крыма к РФ)
- Аслан Басханов
- Елена Бобовая — задержана по подозрению в госизмене и работе на ГРУ
- Андрей Васьковский — бывший сотрудник СБУ, обвинен в госизмене
- Руслан Гаджиев — приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в теракте
- Владимир Галич — один из инициаторов референдума о выходе Крыма из состава Украины, обвинен в госизмене
- Сергей Гнатьев — обвинен в нападении на участника добровольческого батальона Виталия Регора
- Анна Дубенко — обвинена в передаче разведданных России
- Станислав Ежов — обвинен в госизмене
- Аркадий Жидких — участник боевых действий в Донбассе
- Игорь Кимаковский — задержан СБУ в Донецкой области по подозрению в работе на ФСБ
- Ольга Ковалис — арестована близ Мариуполя в 2015 за сбор разведданных в пользу ДНР
- Сергей Коверник
- Дмитрий Кореновский — задержан по подозрению в госизмене
- Андрей Костенко
- Алексей Лазаренко
- Сергей Лазарев — передача информации об авиации Украины российской стороне
- Юрий Ломако — обвинен в работе на российскую разведку
- Петр Мельничук — задержан по подозрению в госизмене и работе на ГРУ
- Евгений Мефедов — обвинялся в попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя после майских беспорядков в Одессе
- Максим Одинцов — военнослужащий из Крыма, обвинялся в дезертирстве и госизмене (служил в ВС Украины до присоединения Крыма к РФ)
- Юлия Просолова — обвинена в подрыве машины полковника СБУ Александра Хараберюша
- Александр Ракущин — задержан по подозрению в работе на российские спецслужбы
- Антонина Родионова — обвинена в работе на российскую разведку
- Александр Саттаров — обвиняется в участии в неофициальном вооруженном формировании самообороны Крыма
- Алексей Седиков — осужден за терроризм
- Тарас Синичак — обвинен в госизмене
- Александр Тарасенко
- Андрей Третьяков — участие в конфликте в Донбассе
- Виктор Федоров — обвинен в работе на российские спецслужбы
- Денис Хитров — задержан по подозрению в госизмене и работе на ГРУ
- Павел Черных — арестован близ Мариуполя в 2015 за сбор разведданных в пользу ДНР