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Кого Украина передала России

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Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Издание «Украинская правда» опубликовала предполагаемый список прилетевших в Москву.


  1. Владимир Цемах — бывший зенитчик из ДНР, проходил по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing 777
  2. Кирилл Вышинский — журналист, обвинялся в госизмене, будучи гражданином России и Украины
  3. Виктор Агеевосужден за создание террористической группы в Луганской области
  4. Александр Баранов — военнослужащий из Крыма, обвинялся в дезертирстве и госизмене (служил в ВС Украины до присоединения Крыма к РФ)
  5. Аслан Басханов
  6. Елена Бобовая — задержана по подозрению в госизмене и работе на ГРУ
  7. Андрей Васьковский — бывший сотрудник СБУ, обвинен в госизмене
  8. Руслан Гаджиев — приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в теракте
  9. Владимир Галич — один из инициаторов референдума о выходе Крыма из состава Украины, обвинен в госизмене
  10. Сергей Гнатьев — обвинен в нападении на участника добровольческого батальона Виталия Регора
  11. Анна Дубенко — обвинена в передаче разведданных России
  12. Станислав Ежов — обвинен в госизмене
  13. Аркадий Жидких — участник боевых действий в Донбассе
  14. Игорь Кимаковский — задержан СБУ в Донецкой области по подозрению в работе на ФСБ
  15. Ольга Ковалис — арестована близ Мариуполя в 2015 за сбор разведданных в пользу ДНР
  16. Сергей Коверник
  17. Дмитрий Кореновский — задержан по подозрению в госизмене
  18. Андрей Костенко
  19. Алексей Лазаренко
  20. Сергей Лазарев — передача информации об авиации Украины российской стороне
  21. Юрий Ломако — обвинен в работе на российскую разведку
  22. Петр Мельничук — задержан по подозрению в госизмене и работе на ГРУ
  23. Евгений Мефедовобвинялся в попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя после майских беспорядков в Одессе
  24. Максим Одинцов — военнослужащий из Крыма, обвинялся в дезертирстве и госизмене (служил в ВС Украины до присоединения Крыма к РФ)
  25. Юлия Просолова — обвинена в подрыве машины полковника СБУ Александра Хараберюша
  26. Александр Ракущин — задержан по подозрению в работе на российские спецслужбы
  27. Антонина Родионова — обвинена в работе на российскую разведку
  28. Александр Саттаров — обвиняется в участии в неофициальном вооруженном формировании самообороны Крыма
  29. Алексей Седиков — осужден за терроризм
  30. Тарас Синичак — обвинен в госизмене
  31. Александр Тарасенко
  32. Андрей Третьяков — участие в конфликте в Донбассе
  33. Виктор Федоров — обвинен в работе на российские спецслужбы
  34. Денис Хитров — задержан по подозрению в госизмене и работе на ГРУ
  35. Павел Черных — арестован близ Мариуполя в 2015 за сбор разведданных в пользу ДНР
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