«Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве» Зарубежные СМИ — об обмене заключенными между Россией и Украиной

7 сентября состоялся самый масштабный за все время российско-украинского конфликта обмен задержанными и осужденными между Москвой и Киевом — по формуле «35 на 35». Что об этом написали зарубежные СМИ — в подборке “Ъ”.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Киев и Москва обменялись десятками заключенных в ходе драматической операции. Ее результатом стало освобождение 24 украинских моряков, удерживавшихся Россией, а также потенциального подозреваемого и ключевого свидетеля по делу об уничтожении самолета малайзийской авиакомпании… Украинский президент Владимир Зеленский был на летном поле киевского аэропорта Борисполь, где кипели эмоции и воссоединялись семьи…

Президент России Владимир Путин назвал в четверг обмен заключенными «хорошим шагом» в нормализации отношений между Москвой и Киевом. Кремль отвергает обвинения в том, что направляет российские войска на восток Украины, говоря, что те, русские, которые там воюют, «добровольцы»… Путин не встречал заключенных, освобожденных Украиной, предпочтя провести день на выступлениях по ритмической гимнастике в Москве.

Liberation (Париж, Франция)

Около 13:15 по киевскому времени один за другим из самолета выходили граждане Украины под крики «браво», очевидно, крайне взволнованной толпы…

Поразительный контраст: в Москве высадка 35 граждан России вызвала куда меньший интерес. У трапа никого, за исключением журналистов, никакой ликующей толпы.

«Я и Владимир Путин выполнили то, что обещали»,— поздравляет себя президент Украины Владимир Зеленский, приехавший встретить освобожденных сограждан. Недавно избранный, он празднует свою первую дипломатическую победу и успешное завершение переговоров, которые зачастую смахивали на сизифов труд…

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Владимир Зеленский празднует успешный «первый этап» переговоров со своим российским коллегой, который, в свою очередь, надеется на «нормализацию российско-украинских отношений». Но трудности, которые им еще предстоит преодолеть на этом пути, куда более солидные, чем освобождение политзаключенных: разоружение на востоке Украины, политическое разрешение войны, статус Крыма, контроль границ, не говоря уже о вопросах энергетики, торговли, экономики и военной дезинформации, которая отравляет отношения двух стран… Путь будет длинным и тернистым. Но этот столь долгожданный обмен пленными снизил градус напряжения и доказал правильность курса, взятого Владимиром Зеленским.

Bloomberg (Нью-Йорк, США)

Для Путина, столкнувшегося с замедлением экономики, обмен может демонстрировать наличие доброй воли по разрешению войны между украинскими силами и поддерживаемыми Кремлем бойцами. Приоритетом Зеленского было благополучное возвращение соотечественников, включая и моряков, задержанных в прошлом году у берегов Крыма, который Путин аннексировал пять лет назад…

Уступая накануне обмена, Украина освободила Владимира Цемаха, ключевого свидетеля в деле о гибели рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году, когда погибли 298 человек. Нидерланды, ведущие расследование, просили, чтобы этот человек был доступен для допроса, поскольку он является и одним из подозреваемых, сообщает газета NRC Handelsblad. Зеленский сообщил, что Цемах до освобождения был тщательно допрошен…

Обмен… представляет собой первый знак оттепели между Россией и Украиной с того момента, как Зеленский стал президентом страны…

Путин планирует пригласить Зеленского на парад 9 мая следующего года, посвященный 75-летию победы над нацистской Германией.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Обмен заключенными рассматривается как веха в попытках восстановить мирные переговоры между Москвой и Киевом, чьи отношения рухнули после аннексии Россией Крыма в 2014 году. За этим последовала война на востоке (Украины.— “Ъ”) между поддерживаемыми сепаратистами и вооруженными силами Украины, которая уже стала причиной гибели более 13 тыс. человек. Успешный обмен — предварительное условие для новых переговоров о мирном урегулировании между лидерами России, Украины, Франции и Германии… которые намечены на этот месяц. Переговоры буксуют с 2016 года.

The Weekend Australian (Сидней, Австралия)

Австралия присоединилась к Нидерландам, протестуя против передачи Украиной России одного из подозреваемых в уничтожении самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в рамках обмена пленными… Министр иностранных дел Марис Пейн заявила, что Австралия «разочарована» тем, что Владимир Цемах… был включен в обмен… «Мы понимаем, что Украина встретилась с чрезвычайным давлением со стороны Российской Федерации…Тем не менее обеспечение того, что господин Цемах ответит по закону, будет теперь осложнено из-за того, что он в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв».

Перевели Кирилл Сарханянц и Николай Зубов