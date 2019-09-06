Илья Азар подал жалобу в СКР на полицейских, оставивших его ребенка без присмотра

Специальный корреспондент «Новой газеты» и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет России (СКР) с просьбой проверить действия полицейских, задержавших его 2 сентября. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на копию документа.

Как указал в заявлении журналист, задержавшие его полицейские нарушили две статьи УК РФ: об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов знали о том, что в квартире остался один малолетний ребенок, но, несмотря на это, увезли господина Азара в отделение полиции, не дождавшись приезда его жены.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

Вечером 2 сентября Илья Азар был задержан в собственной квартире и доставлен в ОВД Красносельское, где на него был составлен протокол за повторное нарушение правил массовых акций, который составили за несогласованное шествие 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

С просьбой проверить действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Москвы ранее обратились также Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович.

2 сентября по той же статье были задержаны сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального Николай Ляскин и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Как расценивать действия правоохранителей при задержании журналиста, читайте в материале “Ъ FM” «Полицейские ответят за ребенка».