Колеса обходятся химикам слишком дорого

Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК). В своем письме в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) Российская ассоциация производителей удобрений отмечает, что высокие цены на ЦКК затрудняют сдерживание цен на удобрения и влекут за собой убытки, а тот факт, что ФАС в своем недавно завершившемся расследовании не нашла фактов завышения цен на колеса, может объясняться тем, что прямым потребителям колес не дали возможности представить доказательства. Они просят привлечь их к процессу. По мнению аналитиков, дефицит сохранится до конца года, цены также снизятся незначительно и пойдут на спад только в 2020 году.

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и глава «Фосагро» Андрей Гурьев 26 августа написал письмо главе ФАС Игорю Артемьеву о ценах на железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК). Письмо есть у “Ъ”.

В документе РАПУ, парк вагонов в собственности предприятий—членов которой превышает 20 тыс., отмечают, что с 2017 года на некоторых из них «сохраняется ситуация, связанная с дефицитом ЦКК» в связи с отказом основного производителя отрасли — Выксунского металлургического завода (ВМЗ), входящего в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых,— от заключения долгосрочных контрактов. «В настоящее время закупка возможна лишь небольшими партиями либо на торгах, либо у посредников»,— сообщается в письме РАПУ с указанием на то, что с октября 2018 года цены на ЦКК увеличились с 36 тыс. до 108 тыс. руб.

Рост расходов на колеса отрицательно сказывается на возможности предприятий «обеспечивать декларируемый уровень цен» на минудобрения, пишут химики.

Рост цен на ЦКК, начавшийся со скачком спроса и формированием дефицита во второй половине 2016 года, уже был предметом интереса ФАС. В октябре 2018 года служба возбудила дело против обоих российских производителей ЦКК (ВМЗ и «Евраз НТМК) в связи с ростом цен в 2017–2018 годах. Однако сначала из него был исключен «Евраз НТМК» — служба определила, что единоличное доминирующее положение на рынке занимает ВМЗ (см. “Ъ” от 20 июня),— а потом и ВМЗ освободили от обвинения в завышении цен, установив, что цены росли из-за ажиотажного спроса, а предприятие работало с полной загрузкой (см. “Ъ” от 18 июля). Впрочем, потом ФАС возбудила новое дело против ВМЗ на основании информации об открытых запросах цен, которые ВМЗ проводил с апреля и где цена мелких партий переваливала за 100 тыс. руб. (см. “Ъ” от 31 мая).

Производители удобрений пишут, что тот факт, что в результате расследования ФАС, инициированного в 2018 году, не было выявлено нарушений антимонопольного законодательства, возможно, может объясняться тем, что в качестве заинтересованных лиц не привлекались «реальные потребители колес, и фактически доказательства представлялись лишь одной стороной — производителями и посредниками». Они просят господина Артемьева взять дела ФАС, возбужденные по фактам роста цен и дефицита на рынке ЦКК с 2017 года, под свой контроль и привлечь к участию потребителей колес — собственников вагонов.

«Мы только сегодня получили обращение от РАПУ о нарушении антимонопольного законодательства на рынке железнодорожных колес, которое будет рассмотрено ФАС в установленные законом сроки,— сообщила “Ъ” начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова.— В то же время ведомство сообщает, что им были получены обращения от ООО "Уралхим-транс", входящего в РАПУ, которое антимонопольная служба привлекла к участию в рассмотрении дела в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах еще в июле 2019 года при возбуждении дела». Первое заседание комиссии назначено на 12 сентября, говорит госпожа Галимханова, подчеркивая, что первое антимонопольное дело на рынке железнодорожных колес было возбуждено в октябре 2018 года, и «состязательность была обеспечена репрезентативным опросом потребителей, а также участием в деле ОАО РЖД и Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ)».

В «Уралхиме» “Ъ” заявили, что давно предлагали привлечь к рассмотрению ФАС вопроса о повышении цен фактических потребителей ЦКК. Там отметили, что в рамках нового дела «Уралхим-транс» привлечен лишь в качестве лица, располагающего сведениями, а этот статус не позволяет знакомиться с материалами дела и, не видя доводов оппонентов, не позволяет полноценно осуществлять защиту своих прав. «Более того, несмотря на то, что "Уралхим-транс" направил в ФАС России почти 300 листов доказательств, возбуждая новое дело, регулятор эти документы проигнорировал и в качестве основания не исследовал, а затребовал документы, как если бы у него их не было»,— говорят в «Уралхиме», требуя участия потребителей в качестве заявителей или заинтересованных лиц.

Как сообщили “Ъ” в РАПУ, там крайне обеспокоены возникшей ситуацией с резким удорожанием ЦКК, так как производители удобрений, имеющие собственные парки вагонов, вынуждены отвлекать средства от финансирования инвестиционных программ и нести значительные дополнительные расходы, которые могут сказаться на удорожании минеральных удобрений. Например, только по «Фосагро» в прошлом году затраты на ремонт вагонного парка выросли в полтора раза. Дополнительные расходы достигли 400 млн руб., уточнили в ассоциации. «Такая ситуация недопустима, так как она отрицательно сказывается на возможности производителей удобрений сдерживать цены для российских аграриев и ухудшает их конкурентоспособность на экспортных рынках»,— считают в РАПУ. Там отмечают, что подорожание колес бьет по реализации приоритетных задач как минимум в двух индустриях — АПК и производстве минеральных удобрений. В частности, могут помешать запланированному росту экспорта в этих секторах до $45 млрд и $37 млрд к 2024 году соответственно.

«Текущая ситуация с необоснованным ростом цен "Уралкалий" не устраивает, компания несет существенные издержки, в этой связи обратилась в ФАС, а также совместно с "Уралхимом" и в Минпромторг с просьбой проверить правомерность действий поставщиков этих услуг,— пояснили “Ъ” в "Уралкалии".— Мы считаем, что для рассмотрения необходимо привлекать потребителей, это позволит рассмотреть этот вопрос более детально».

«Традиционно компании, которые производят удобрения, не являются нашими постоянными клиентами,— пояснили “Ъ” в ОМК.— Они к нам даже не обращаются и обычно закрывают потребности в колесах через вагоноремонтные компании. Единственный раз в июне 2019 года компания "Уралхим-транс" купила у нас в рамках проводимых ВМЗ конкурентных процедур (по сути, на открытом рынке) три лота (480 колес). Цену они предложили сами. Других сделок с производителями удобрений у нас не было».

Долгосрочные контракты ОМК обычно заключает с потребителями больших объемов, объясняют в металлургической компании.

«Например, с нашим стратегическим партнером ОАО РЖД, закупающим 40% наших колес, мы работаем по контрактам»,— поясняют в ОМК.

Дефицит колес сохраняется, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Цены несколько снизились в виду начала поставки колес из Китая (см. “Ъ” от 20 июня) и отмены заградительных пошлин ЕЭК 34,22% против украинского «Интерпайпа» (см. “Ъ” от 25 июля), но сохраняются на уровне не ниже 80 тыс. руб. за китайское или украинское колесо, говорит эксперт. «ВМЗ тоже можно понять: все объемы завода законтрактованы, так что возможность заключать долгосрочные контракты ограничена, а имеющиеся долгосрочные контракты ограничены вагоностроителями, торговым домом ОАО РЖД и крупнейшими вагоноремонтными предприятиями»,— говорит он. По его словам, до конца года «просвета» ожидать не стоит — возможно лишь, что цены на торгах Выксы снизятся до уровня «Интерпайпа» без пошлин и поставок из Китая, то есть с 95–105 тыс. до 80–85 тыс. руб. Снижение цен произойдет только в 2020 году, говорит господин Бурмистров.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко