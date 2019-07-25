Украинским колесам откатили пошлину

Дефицит железнодорожных колес на рынке Евразийского союза заставил регулятора снять заградительную пошлину в 34,22% для импортных украинских колес производства «Интерпайпа». Пошлина была введена в 2018 году, что, по мнению покупателей железнодорожных колес, послужило одной из причин роста цен на них. Теперь на рынке прогнозируют рост поставок украинских колес, однако не ожидают быстрого снижения цен.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приостановила действие антидемпинговой пошлины на украинские стальные цельнокатаные колеса (ЦКК), размер которой составлял 34,22%. Решение вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать до 1 июня 2020 года включительно. Поставки украинских колес на рынок ЕАЭС осуществляет «Интерпайп».

Повышенная пошлина была введена в 2018 году по инициативе крупнейших производителей колес в РФ — ОМК и Evraz, которых поддержал также казахстанский «Проммашкомплект». Теперь за снижение пошлины выступили БелАЗ и национальная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы», являющиеся потребителями ЦКК. Они заявили о дефиците ЦКК на рынке ЕАЭС, который привел к росту цен как на продукцию внутри союза, так и на украинские колеса, поставки которых продолжались даже с пошлиной.

Производители ЦКК последние два года жили в условиях повышенного спроса на колеса, вызванного ростом грузооборота и списанием вагонов, которые выработали свой ресурс.

Комиссия оценивала потребность ЦКК на рынке ЕАЭС в 1,7 млн штук в 2019 году. Основными поставщиками являются российские ВМЗ (ОМК) и НТМК (Evraz), которые производят 950 тыс. и более 500 тыс. штук соответственно. Также ведут поставки «Проммашкомплект» и Китай — 250 тыс. и до 70 тыс. штук соответственно. Поставки «Интерпайпа» доходят до 200 тыс. колес. По различным оценкам, дефицит ЦКК в настоящий момент составляет от 100 тыс. до 400 тыс. колес.

Участники рынка не ожидают, что украинский производитель снизит цену, пока есть повышенный спрос на колеса. Однако начальник управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаил Сапетов заявил корпоративному изданию ОАО РЖД, что потребители в РФ начали получать от «Интерпайпа» предложения о снижении цены. Это произошло как раз после 17 июня, когда появилось предложение приостановить действие пошлины против «Интерпайпа». По мнению господина Сапетова, отмена пошлины приведет к снижению спотовых цен на ЦКК. В «Интерпайпе» отказались прокомментировать “Ъ” вопросы о планах на экспорт и ценовой политике.

Собеседник “Ъ” среди операторов приветствовал отмену пошлины. По его словам, еще на стадии введения пошлин против «Интерпайпа» операторы говорили о том, что это может создать сложности на рынке, как в итоге и произошло.

«К сожалению, ожидать быстрого решения существующих проблем оснований нет, так как спрос еще повышен, но в следующем году рынок должен стабилизироваться»,— сообщил он.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, решение комиссии может стимулировать «Интерпайп» увеличить поставки на российский рынок во втором полугодии 2019 года, а также станет одним из факторов снижения цен на колеса. Сейчас они составляют около 75 тыс. руб. для поставок из Китая и примерно 95 тыс. руб. для поставок ОМК на свободный рынок при продаже на аукционах. По его мнению, в 2019 году дефицит колес ликвидировать не удастся, так как поставки из Китая только начались, поставки из Казахстана ограничены, а российские производители преимущественно работают по долгосрочным контрактам и не могут увеличить поставки на свободный рынок.

Евгений Зайнуллин