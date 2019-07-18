ФАС больше не винит ВМЗ в дороговизне колес

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала результаты проверки влияния действий крупнейшего российского производителя железнодорожных колес — Выксунского металлургического завода (ВМЗ) — на рост цен на них в 2017–2018 годах. Служба не нашла взаимосвязи между доминирующим положением ВМЗ на рынке и ростом цен — по мнению ФАС, он был связан с объективными, не зависящими от ВМЗ факторами. Однако служба собирается проверить открытые конкурентные запросы цен, которые ВМЗ проводит в этом году и на которых формируется высокая цена, на соответствие антимонопольному законодательству.

ФАС завершила рассмотрение дела в отношении входящего в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых Выксунского металлургического завода. Об этом сообщает служба. Рассматривалось возможное нарушение ВМЗ антимонопольного законодательства путем установления и поддержания монопольно высокой цены железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК) в период со второго квартала 2017 года по конец 2018-го.

Дело было возбуждено осенью 2018 года (см. “Ъ” от 17 октября 2018 года) на фоне резкого роста стоимости ЦКК, на который неоднократно жаловались потребители колес — операторы, ремонтные предприятия и даже ОАО РЖД. Изначально ответчиком был и второй крупный российский производитель колес — входящий в Evraz Нижнетагильский меткомбинат («Евраз НТМК»), однако, как ранее поясняли “Ъ” в ФАС, в результате анализа состояния конкуренции было установлено, что на рынке ЦКК доминирующее положение занимает ВМЗ (см. “Ъ” от 20 июня).

Как сообщила ФАС, она пришла к выводу, что «причинно-следственная связь между доминирующим положением ВМЗ и повышением цен на ЦКК за период 2017–2018 годов отсутствует».

Увеличение спроса и вызванный им рост цен, установила служба, были связаны с рядом внешних факторов, не зависящих от ВМЗ. Это сокращение предложения б/у колес, которое ранее образовалось в результате государственной программы по ускорению списания старых вагонов в предыдущие периоды (в 2015–2016 годах), и рост спроса на грузоперевозки, в том числе за счет увеличения экспортных поставок. При этом служба учитывала, что ВМЗ в течение анализируемого периода работал на максимальной мощности. В 2019 году ВМЗ планирует нарастить производство до 950 тыс. колес, в 2020-м — до 1 млн.

Однако при этом ФАС намерена разобраться в порядке реализации ВМЗ дополнительных партий колес в 2019 году (см. “Ъ” от 31 мая). ВМЗ «начиная с апреля 2019 года ежемесячно проводит открытые конкурентные запросы цен по продаже железнодорожных колес,— пишет ФАС.— Цены победителей процедур превышают цену реализации за первый квартал 2019 года в два раза. При этом существенных изменений в себестоимости не обнаружено». В этой связи служба проверит действия компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году.

В ОМК “Ъ” заверили, что ВМЗ ведет свою деятельность в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Наталья Скорлыгина