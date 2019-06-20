Цена колес докатилась до ФАС

ОАО РЖД объединило усилия с операторами в попытке добиться снижения цен на остродефицитном рынке железнодорожных колес. Глава монополии Олег Белозеров и председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов обратились в ФАС с просьбой разобраться с необоснованным завышением цен производителей, отмечая, что те за год в ряде случаев выросли с 23 тыс. руб. до 101 тыс. руб. Производители отмечают, что рост цен в основном формируется вторичным рынком, в том числе на этапе создания колесных пар, цены на которые утроились.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов 18 июня направили совместное письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой «принять соответствующие меры антимонопольного регулирования, направленные на изучение и нормализацию ситуации на российском рынке производства и потребления цельнокатаных колес (ЦКК) для железнодорожного подвижного состава».

Как сообщается в письме, на пространстве с российской шириной колеи (1520 мм) ЦКК производят две российские компании — Выксунский метзавод (ВМЗ), входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК), и «Евраз НТМК», а также украинский «Интерпайп». Со второй половины 2016 года наблюдается существенный рост спроса на колесо, дефицит не покрывается ростом их производства: по расчетам авторов письма, спрос оценивается в 1,6 млн единиц в год, заявленные суммарные мощности российских производителей — около 1,5 млн. За 2015–2018 годы цена выросла с 16,5 тыс. руб. до 49 тыс. руб. за единицу, сообщается в письме, на вторичном рынке в 2018 году она достигала 80 тыс. руб.

«Необходимо отметить, что цены производителей на ЦКК в первом квартале 2018 года составляли около 23 тыс. руб. за единицу, а по итогам торгов, прошедших в мае 2019 года, цены производителей на новые ЦКК достигали 101 тыс. руб. за единицу, притом что рост стоимости металлолома за год не превысил 30%»,— сообщают авторы письма. Они отмечают, что следствием такой ситуации является рост стоимости новых вагонов, ставок операторов, что влечет за собой рост транспортной составляющей в цене продукции и препятствует развитию экономики.

В ОАО РЖД от комментариев отказались. Глава управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова сообщила “Ъ”, что жалоба в службу пока не поступала. В то же время она добавила, что ведомство рассматривает дело о нарушении ВМЗ антимонопольного законодательства в части установления и поддержания монопольно высоких цен на рынке цельнокатаных колес в 2018 году, а в качестве лиц, располагающих сведениями, привлечены ОАО РЖД и СОЖТ. Претензии предъявлялись также «Евраз НТМК», но в ФАС “Ъ” пояснили, что «в результате анализа состояния конкуренции было установлено, что на рынке ЦКК доминирующее положение занимает ВМЗ».

В Evraz от комментариев отказались. В ОМК “Ъ” сообщили, что поддерживают изучение ситуации с ценообразованием, но предлагают изучить и происхождение колес на вторичном рынке. «Средняя цена на колесо по 99% контрактов ВМЗ в мае — 50 тыс. руб. за штуку,— говорят в компании.— При этом на вторичном рынке цены доходят до 100–115 тыс. руб. А цена на СОНК (старая ось — новое колесо) к 2018 году выросла более чем в три раза — до 260 тыс. при практически стабильной цене на колесо». Производители колесных пар используют рыночную ситуацию, стремительно повышая цены на пары, говорят в компании, добавляя, что «борьба за сохранение сверхприбылей в том числе рождает письма в госструктуры».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что острый дефицит комплектующих для подвижного состава сохраняется, однако по некоторым видам он уже пошел на спад: так, цена крупного вагонного литья, достигавшая 120 тыс. руб. в начале года, уже снизилась до 100 тыс. руб. Проблема дефицита ЦКК, по его мнению, возникла частично по вине производителей, не развивавших трейдинговые подразделения и не создавших запасы в период спада рынка. Однако основную роль во взвинчивании цен играют перекупщики, продающие с огромной спекулятивной наценкой колеса, полученные в рамках квот по ценам долгосрочных контрактов. Особенно резко взлетают цены при формировании колесных пар, цена которых может доходить до 300 тыс. руб., отмечает господин Бурмистров. Он полагает, что «правильно и необходимо» привлекать внимание ФАС к этому рынку с его «дикостью» и нецивилизованностью по сравнению с рынком, например, автокомпонентов.

Наталья Скорлыгина