В правительстве объяснили появление новой должности для Силуанова
Антона Силуанова предложили назначить на пост вице-премьера—главы Минфина с учетом повышения значимости финансовой устойчивости России. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Как пояснил господин Беляков, из-за усиливающегося внешнего давления на Россию «обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение». «Этим обусловлено появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы. Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт»,— отметил он.
Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня представил президенту список кадровых предложений. Предполагается, что Антон Силуанов будет совмещать должности вице-премьера и главы Министерства финансов. В Кремле сказали, что Владимир Путин поддержал все инициативы.