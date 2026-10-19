В правительстве объяснили появление новой должности для Силуанова

Как пояснил господин Беляков, из-за усиливающегося внешнего давления на Россию «обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение». «Этим обусловлено появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы. Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт»,— отметил он.