Белый дом получит обновление

На должность еще одного заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он сменит Юрия Трутнева — рекордсмена по сроку работы в правительстве (вице-премьером он непрерывно был с 2013 года). Под его началом курируемое им Минвостокразвития сохранилось в качестве единственного «территориального» ведомства (Минкрыма ликвидировано в 2015 году, а в 2020-м — и Минкавказа), а полномочия министерства расширены за счет развития Арктики. К созданным в 2015 году территориям опережающего развития в 2020-м добавилась Арктическая экономическая зона, а с 2022-го — отдельный режим для Курил.