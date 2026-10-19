Белый дом получит обновление
Владимир Путин и Михаил Мишустин согласовали перестановки в правительстве
Объявленные после встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным кадровые перестановки в правительстве выглядят как усиление финансового блока в условиях сложного бюджета следующей трехлетки. Главные изменения — министр финансов Антон Силуанов расширит свои полномочия до вице-премьерских, а главой аппарата Белого дома и вице-премьером вместо Дмитрия Григоренко станет работавшая до этого в Минфине Ирина Окладникова.
Консолидация финансов
Антон Силуанов уже совмещал две должности – с мая 2018 года до января 2020-го он был первым заместителем председателя правительства и министром финансов. Вице-премьерского поста он лишился после отставки второго правительства Дмитрия Медведева. Министром финансов Антон Силуанов является уже почти 15 лет — с декабря 2011 года.
Все эти годы он отстаивает принцип устойчивости государственных финансов, предпочитая ориентироваться на консервативные прогнозы о внешней конъюнктуре и на наполнение, а не расходование ФНБ. Это, впрочем, не мешает при необходимости наращивать расходы на нужных государству направлениях, в том числе – временно отступая от бюджетного правила, ограничивающего траты.
Находящийся сейчас в Госдуме проект нового федерального бюджета зафиксировал стремление Минфина к нормализации бюджетной политики — после бурного роста расходов трех последних лет в 2027-м номинальные траты фактически замораживаются на уровне 2026-го, а относительно размера экономики даже сокращаются. Доходы из-за уменьшения вклада нефтегазового сектора в экономику в процентах ВВП также снижаются. Такая стабилизация обеих частей федерального бюджета может свидетельствовать о том, что резервы для их дальнейшего наращивания власти признают ограниченными.
Расширение полномочий Антона Силуанова явным образом указывает на возросшую роль финансового блока и дает основания к тому, что заявленные параметры жесткого бюджета могут быть исполнены. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение»,— прокомментировал повышение Антона Силуанова директор департамента пресс-службы и референтуры правительства — пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
Бюджетная «Цифра»
С усилением Антона Силуанова связано и другое, весьма неожиданное назначение. Вице-премьером и руководителем аппарата правительства станет первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова. Она сменит на этих должностях Дмитрия Григоренко, курировавшего финансы и цифровое развитие. «Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства»,— пояснил Борис Беляков, добавив, что Дмитрий Григоренко «зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец» и «будет представлен к высокой государственной награде».
На освобождаемых постах Дмитрий Григоренко работал с января 2020 года. В составе правительства, сформированном в 2024 году, он курировал цифровое развитие страны в целом, до этого на протяжении четырех лет отвечал за цифровизацию госуправления.
Также чиновник осуществлял общий контроль за реализацией национальных проектов и курировал работу федеральных органов исполнительной власти в вопросах эффективности бюджета, управления государственным долгом и финансовыми активами, формирования ФНБ. Также в его широкие полномочия входила сфера контроля и надзора и организация законопроектной деятельности правительства. Теперь всеми этими вопросами предстоит заняться Ирине Окладниковой — очевидно, в более тесной увязке с Минфином и финансовым блоком Белого дома.
Дальний Восток
На должность еще одного заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он сменит Юрия Трутнева — рекордсмена по сроку работы в правительстве (вице-премьером он непрерывно был с 2013 года). Под его началом курируемое им Минвостокразвития сохранилось в качестве единственного «территориального» ведомства (Минкрыма ликвидировано в 2015 году, а в 2020-м — и Минкавказа), а полномочия министерства расширены за счет развития Арктики. К созданным в 2015 году территориям опережающего развития в 2020-м добавилась Арктическая экономическая зона, а с 2022-го — отдельный режим для Курил.
В течение последнего года чиновники работали над созданием единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике, который должен унифицировать условия реализации инвестпроектов и стать своеобразным конструктором, позволяющим инвесторам выбрать набор льгот под конкретные проекты (см. "Ъ" от 24 сентября). Единый префрежим планируется запустить со следующего года, однако законопроект о его создании еще обсуждается.
Решать эти вопросы в качестве вице-премьера предстоит уже Олегу Кожемяко, который оставляет пост губернатора Приморского края — вместе с сохранившим свой портфель главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым. Отметим, с дальневосточной повесткой господин Кожемяко знаком не только по Приморью — ранее он также возглавлял Корякский автономный округ (затем объединен с Камчатской областью в Камчатский край), Амурскую и Сахалинскую области.