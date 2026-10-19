Чем известен Юрий Трутнев
Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера и полпреда президента в ДФО
Юрий Трутнев завершает работу в должности вице-премьера—полпреда президента в ДФО. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Трутнев Юрий Петрович родился 1 марта 1956 года в городе Молотов (ныне Пермь, Пермский край). В 1978 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «горный инженер».
Во время учебы в институте проходил производственную практику в нефтегазодобывающих управлениях «Полазнанефть» и «Коминефть», был помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа. С 1978 по 1981 год — инженер, младший научный сотрудник Пермского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности. В 1981–1986 годах работал инструктором отдела комсомольских организаций в пермском городском и областном комитетах ВЛКСМ. С 1986 по 1988 год — зампред комитета по делам спорта исполкома Пермского областного совета депутатов трудящихся.
В 1988 году создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение (кооператив) «Контакт», которое занималось поставками спортивного инвентаря в госучреждения. Был заместителем гендиректора совместного советско-швейцарского предприятия «Евразия» (Пермь), работавшего в области туризма.
В 1990–1996 годах — гендиректор предприятия «ЭКС лимитед» (специализировалось на импорте и продаже продуктов питания), затем группы ЭКС (аренда недвижимости, торговля медикаментами, оптовая и розничная торговля продуктами питания и др.). В 1996-м стал президентом АО «Э.К.С. Интернешнл», объединившего компании группы ЭКС. В 1994–1997 годах входил в совет директоров Пермского банка развития.
20 марта 1994 года был избран депутатом Пермской городской думы. В областном парламенте возглавлял комитет по экономической политике и налогам. С декабря 1996 по декабрь 2000 года — глава Перми. В 2000–2004 годах — губернатор Пермской области. Был одним из инициаторов объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
С марта 2004 по май 2008 года занимал должность министра природных ресурсов РФ в правительствах Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова. С 2008 по 2012 год — министр природных ресурсов и экологии РФ в правительстве Владимира Путина.
В 2012-м перешел на работу в администрацию президента РФ, занимал пост помощника президента Владимира Путина. Курировал вопросы по линии Государственного совета РФ.
С 31 августа 2013 года — заместитель председателя правительства РФ—полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В сферу его ответственности входили вопросы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
Член бюро высшего совета партии «Единая Россия». Заместитель председателя Морской коллегии РФ, руководитель совета по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов Морской коллегии РФ. Действительный государственный советник РФ I класса (2012).
Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью П. А. Столыпина I и II степени. Сопредседатель Российского союза боевых искусств.