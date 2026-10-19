Чем известен Юрий Трутнев

Во время учебы в институте проходил производственную практику в нефтегазодобывающих управлениях «Полазнанефть» и «Коминефть», был помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа. С 1978 по 1981 год — инженер, младший научный сотрудник Пермского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности. В 1981–1986 годах работал инструктором отдела комсомольских организаций в пермском городском и областном комитетах ВЛКСМ. С 1986 по 1988 год — зампред комитета по делам спорта исполкома Пермского областного совета депутатов трудящихся.