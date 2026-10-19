РБК: вице-премьер Григоренко обсуждает работу в Сбербанке
Вице-премьер Дмитрий Григоренко обсудит переход в «Сбер», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, господин Григоренко может занять должность зампреда правления по своему профилю.
Дмитрий Григоренко занимает должность вице-премьера и главы аппарата правительства с 21 января 2020 года. В правительстве он курировал госпрограммы «Информационное общество», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Юстиция», а также нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Премьер-министр Михаил Мишустин утром представил президенту Владимиру Путину список кадровых перестановок. Новым главой аппарата правительства вместо господина Григоренко предложено назначить замглавы Минфина Ирину Окладникову. В правительстве заявили, что Дмитрий Григоренко сам попросил о переходе на другую работу.