РБК: вице-премьер Григоренко обсуждает работу в Сбербанке

Дмитрий Григоренко занимает должность вице-премьера и главы аппарата правительства с 21 января 2020 года. В правительстве он курировал госпрограммы «Информационное общество», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Юстиция», а также нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».