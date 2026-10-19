Экономика Китая показала рост 4,5% в третьем квартале

Главным драйвером роста в третьем квартале стал экспорт при поддержке глобального бума в сфере ИИ и высокотехнологичных товаров. В сентябре экспорт Китая увеличился на 36,3%. Торговый профицит страны достиг месячного рекорда — $133,5 млрд. За первые девять месяцев года торговый профицит КНР составил $938 млрд. Аналитики полагают, что по итогам года этот показатель превысит прошлогодний рекорд — $1,2 млрд.