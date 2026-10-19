Экономика Китая показала рост 4,5% в третьем квартале
По итогам третьего квартала экономика КНР выросла на 4,5% в годовом выражении и на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это следует из данных Национального бюро статистики КНР. Там отмечают, что экономика страны «продолжает демонстрировать высокую устойчивость и динамизм».
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста в третьем квартале на уровне 4,4%. Во втором квартале экономика показала самый низкий рост за три последние года — 4,3%.
Главным драйвером роста в третьем квартале стал экспорт при поддержке глобального бума в сфере ИИ и высокотехнологичных товаров. В сентябре экспорт Китая увеличился на 36,3%. Торговый профицит страны достиг месячного рекорда — $133,5 млрд. За первые девять месяцев года торговый профицит КНР составил $938 млрд. Аналитики полагают, что по итогам года этот показатель превысит прошлогодний рекорд — $1,2 млрд.
По итогам года власти КНР ожидают роста экономики 4,5–5%. Как указывают аналитики, это самый низкий и сдержанный годовой показатель для страны с 1991 года. Ранее в октябре Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз годового роста Китая также до 4,5%.