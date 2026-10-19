Уходящих вице-премьеров Григоренко и Трутнева представят к госнаградам
Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Его представят к высокой госнаграде, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Он также уточнил, что об отставке попросил сам господин Григоренко.
Также к награде будет представлен вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. У него «огромный управленческий опыт», полпред «обладает высоким профессионализмом, знаниями и компетенциями», отметили в пресс-службе премьера.
Михаил Мишустин предложил Владимиру Путину назначить на пост вице-премьера — главы аппарата кабмина замминистра финансов Ирину Окладникову. Полпредом в ДФО может стать губернатор Приморья Олег Кожемяко. Кандидатуры предстоит утвердить Госдуме. Президент уже поддержал предложения премьера, сообщили в Кремле.