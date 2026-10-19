Уходящих вице-премьеров Григоренко и Трутнева представят к госнаградам

Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Его представят к высокой госнаграде, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Он также уточнил, что об отставке попросил сам господин Григоренко.