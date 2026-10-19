В Эгейском море при попытке добраться до Греции погибли 12 мигрантов
Как минимум 12 мигрантов, в том числе младенец, погибли сегодня при попытке пересечь Эгейское море. Это были два не связанных между собой случая, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на береговую охрану Греции.
По данным Reuters, трагедия произошла примерно в 3,5 морской мили от греческого острова Лесбос. Скоростной катер, перевозивший мигрантов из Турции, врезался в судно береговой охраны и перевернулся. Спасатели извлекли из воды тела четырех мужчин, одной женщины и младенца. Восемь человек были спасены и доставлены в больницу. Управлявшего лодкой гражданина Турции задержали по подозрению в организации нелегальной перевозки.
В этот же день произошел второй случай гибели нелегальных мигрантов. Небольшая лодка перевернулась в 3,7 морской мили от греческого острова Самос. Причины крушения не уточняются. Погибли шесть человек — пятеро мужчин и женщина. Спасти удалось 14 человек, среди которых также выявлен предполагаемый организатор перевозки из Ирана, сообщили греческие власти.
Министр судоходства Греции Василис Кикилиас возложил ответственность за гибель людей на перевозчиков. Он также заявил о «нулевой терпимости» к ним.