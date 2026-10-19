В Эгейском море при попытке добраться до Греции погибли 12 мигрантов

В этот же день произошел второй случай гибели нелегальных мигрантов. Небольшая лодка перевернулась в 3,7 морской мили от греческого острова Самос. Причины крушения не уточняются. Погибли шесть человек — пятеро мужчин и женщина. Спасти удалось 14 человек, среди которых также выявлен предполагаемый организатор перевозки из Ирана, сообщили греческие власти.