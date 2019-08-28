Хлор вмешался в показатели «Татнефти»

«Татнефть» во втором квартале на треть снизила экспорт нефти из-за остановки нефтепровода «Дружба» после обнаружения в экспортной нефти хлорорганических соединений. И хотя добыча компании не пострадала, ее чистая прибыль упала на 10%, до 54 млрд руб. О влиянии инцидента на свои показатели ранее заявляла «Роснефть»: ее производство снизилось на 1,7 млн тонн, а долг вырос вместо запланированного снижения.

Чистая прибыль «Татнефти» пострадала от остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения хлорорганическими соединениями в конце апреля, сообщила компания в отчете за второй квартал. Так, в апреле—июне этот показатель упал на 10% по сравнению с первым кварталом, до 54,1 млрд руб. Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности сократились на 2,2%, до 222,3 млрд руб.

«Во втором квартале 2019 года, после инцидента с загрязнением трубопровода "Дружба", компания "Транснефть" была вынуждена временно приостановить приемку нефти для транспортировки с целью очистки трубопровода и возобновления его нормальной работы, что привело к снижению у группы поставок нефти своим покупателям, снижению выручки от реализации и увеличению товарно-материальных запасов нефти в отчетном периоде»,— поясняет «Татнефть». Там уточняют, что ситуация не повлияла на добычу компании, но привела к более высокому, чем обычно, увеличению товарно-материальных запасов во втором квартале.

По данным «Татнефти», она прокачивала через «Дружбу» в апреле—июне около 56% всей своей нефти на экспорт против 76% в первом квартале. Объемы были перенаправлены в основном в порты для морской транспортировки.

В целом экспорт во втором квартале снизился относительно января—марта на 33,2%, до 2,3 млн тонн. В частности, поставки в дальнее зарубежье упали на 32,2%, в страны СНГ — на 43%. Выручка от экспорта оказалась ниже на 29,2% (до 65,8 млрд руб.) и 43,7% (до 4,2 млрд руб.) соответственно. В то же время продажи на внутреннем рынке выросли на 9,3%, до 2 млн тонн. В годовом исчислении экспорт нефти сократился на 21%, в том числе в страны дальнего зарубежья — на 18,5%, СНГ — на 42,4%, реализация на внутреннем рынке снизилась на 0,9%.

На то, что инцидент с загрязнением нефти в «Дружбе» повлиял на производственные и финансовые показатели компании, до этого жаловалась «Роснефть». В компании заявляли, что она вынужденно сократила добычу нефти с 1 мая по 15 июля 2019 года на 1,7 млн тонн в связи с ограничениями «Транснефти» на прием нефти в систему магистральных трубопроводов. Компания требует включить ущерб от снижения добычи из-за остановки «Дружбы» в общий объем компенсаций. Помимо этого, как сообщал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, из-за ситуации на «Дружбе» компания не смогла выполнить планы по снижению чистого долга во втором квартале. Предполагалось, что производитель погасит $2–3 млрд, но по факту чистый долг «Роснефти» в апреле–июне вырос на $1,8 млрд, до $45,7 млрд.

Ольга Мордюшенко