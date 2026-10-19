Главное на рынке недвижимости к утру 19 октября

Крупные китайские корпорации могут локализоваться в России в ближайшие годы, рассказал журналистам президент НОСТРОЙ Антон Глушков. По его мнению, это, скорее всего, будет происходить в два этапа: открытие представительств в РФ и представление конкретных продуктов с соответствующим сервисом и дистрибьюцией. Затем возможна локализация, но пока это теоретический интерес и вопрос переговоров, добавил господин Глушков.