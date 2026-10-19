Главное на рынке недвижимости к утру 19 октября
Анна Акиньшина решила уйти с поста гендиректора «Самолета»
Девелопер «Самолет» объявил о смене генерального директора. Вместо Анны Акиньшиной на этот пост будет предложен управляющий директор направления «Самолет Селект» Иван Иванов. «Анна Акиньшина приняла решение покинуть группу "Самолет" по личным причинам. Для утверждения на должность нового генерального директора совету директоров компании будет предложен Иван Иванов», — сообщили в компании.
Компания «СЗ «Архдом», входящая в структуру девелопера MR, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к «Дом.РФ». Истец требует признать незаконным решение госкомпании об отказе в заключении договора купли-продажи земельного участка, на котором расположен исторический архитектурный ансамбль Дворца графа Мусина-Пушкина на площади Разгуляй, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Предварительное заседание назначено на 10 декабря, если стороны не урегулируют спор во внесудебном порядке. Структура MR выиграла торги по продаже ансамбля в середине июня. Итоговая стоимость сделки составила 732,5 млн руб. при начальной цене объекта 610,5 млн руб.
Минстрой России предложил разрешить вносить оперативные изменения в проектную документацию и результаты инженерных изысканий до последнего дня срока проведения экспертизы. Сейчас установлены ограничения по срокам внесения оперативных изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий в ходе проведения экспертизы. В свою очередь, заявителям требуется больше времени для внесения оперативных изменений,что обусловлено, в том числе низким качеством проектирования.
Росреестр разработал законопроект, предусматривающий применение механизма оперативного вовлечения в оборот участков, на которых расположены аварийные и подлежащие сносу объекты. Сейчас из-за аварийного и подлежащего сносу объекта капстроительства вовлечь в оборот земельный участок, на котором он расположен, невозможно.
Крупные китайские корпорации могут локализоваться в России в ближайшие годы, рассказал журналистам президент НОСТРОЙ Антон Глушков. По его мнению, это, скорее всего, будет происходить в два этапа: открытие представительств в РФ и представление конкретных продуктов с соответствующим сервисом и дистрибьюцией. Затем возможна локализация, но пока это теоретический интерес и вопрос переговоров, добавил господин Глушков.