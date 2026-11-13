«Преемника у "восьмерки" не будет»
Дмитрий Гронский — об истории Audi A8
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Компания Audi официально завершила производство флагманского седана A8. Как говорят в таких случаях, ушла целая эпоха. У нас в стране эта модель не была сильно популярна, серьезно уступая в цифрах продаж не только безоговорочному лидеру сегмента — Mercedes-Benz S-Класса, но и «семерке» BMW. Но и своих поклонников этот во всех отношениях достойный автомобиль, конечно же, у нас имел. Впрочем, как и во всем мире.
Audi A8 выпускался на заводе в городе Неккарзульм с 1994 года. Первое поколение было настоящей революцией: алюминиевый кузов, технология Space Frame в шасси и, конечно же, полный привод Quattro, которым оснащались 9 из 10 проданных Audi A8. Конкуренты тогда эту тему не очень приветствовали, говорили, что полный привод нужен колхозникам, а их клиенты ездят по асфальту.
Но я помню телевизионный репортаж с экономического форума в занесенном снегом швейцарском Давосе и то, как буксовали в сугробах заднеприводные «Мерседесы» и БМВ, а «восьмерки» Audi, веером рассыпая снег, лихо доставляли своих пассажиров на мероприятия.
Текущее, четвертое поколение Audi A8 было представлено страшно давно, в 2017 году, обновилось в 2021-м. В Германии заказы на седан перестали принимать еще три года назад. Но на некоторых рынках модель еще продавалась, и последний автомобиль сошел с конвейера в Неккарзульме в октябре, закрыв тем самым 32-летнюю историю автомобиля.
Что характерно, преемника у «восьмерки» не будет. Спрос на представительские седаны во всем мире падает. Их место занимают большие внедорожники. Вот и у Audi сейчас флагманом становится Q9, огромный кроссовер, ориентированный прежде всего на американский рынок. Этот немецкий автомобиль настолько большой, что вполне достойно смотрится даже рядом с традиционным американским бестселлером в этом классе — Cadillac Escalade. Но это, как говорится, в биографии Audi будет уже совсем другая история.