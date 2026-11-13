Что характерно, преемника у «восьмерки» не будет. Спрос на представительские седаны во всем мире падает. Их место занимают большие внедорожники. Вот и у Audi сейчас флагманом становится Q9, огромный кроссовер, ориентированный прежде всего на американский рынок. Этот немецкий автомобиль настолько большой, что вполне достойно смотрится даже рядом с традиционным американским бестселлером в этом классе — Cadillac Escalade. Но это, как говорится, в биографии Audi будет уже совсем другая история.