Axios узнал о сорванных операциях ВСУ из-за новых ограничений Starshield

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах в работе Starshield: подключенные к ней беспилотники стали отключаться при разгоне быстрее 161 км/ч. Через неделю неполадки устранили, но до сих пор неизвестно, кто принимал решение об ограничении работы системы. Пентагон, ответственный за применение Starshield, причастность к инциденту отрицал. Глава Space X Илон Маск отмечал, что в его зону ответственности входит лишь коммерческая версия терминалов.