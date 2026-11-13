Axios узнал о сорванных операциях ВСУ из-за новых ограничений Starshield
За последние три дня эффективность ударов украинских беспилотников по территории России снизилась из-за ограничений в работе Starshield. Об этом Axios сообщил анонимный украинский чиновник. Президент Украины Владимир Зеленский накануне говорил о систематических ограничениях работы системы спутниковой связи.
По словам источника Axios, сбои в работе Starshield в первый день помешали провести 10% запланированных операций, во второй — 50%, в третий — 100%. В Space X сообщили изданию, что никаких ограничений для вооруженных сил Украины не вводили.
Компания Илона Маска Space X разрабатывает две системы спутниковой связи. Starlink — коммерческие спутники, которые работают на околоземной орбите (550 км) и обеспечивают подключение широкополосного интернета с высокой скоростью соединения. Спутники Starshield разработаны на основе системы Starlink и предназначены для связи между военнослужащими. ВСУ используют их, среди прочего, при запуске реактивных беспилотников, средняя скорость которых составляет 350 км/ч.
В середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах в работе Starshield: подключенные к ней беспилотники стали отключаться при разгоне быстрее 161 км/ч. Через неделю неполадки устранили, но до сих пор неизвестно, кто принимал решение об ограничении работы системы. Пентагон, ответственный за применение Starshield, причастность к инциденту отрицал. Глава Space X Илон Маск отмечал, что в его зону ответственности входит лишь коммерческая версия терминалов.