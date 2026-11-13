Опыт — дело нажитое
Даниил Медведев в седьмой раз примет участие в итоговом турнире АТР
15 ноября в Турине стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с участием восьми лучших игроков мира и с призовым фондом $15,75 млн. Одним из претендентов на победу в состязании будет пятая ракетка мира Даниил Медведев, который участвует в нем в седьмой раз и в 2020 году уже брал титул. Он попал в группу с прошлогодним финалистом Карлосом Алькарасом, а также двумя дебютантами — Флавио Коболли и Фрэнсисом Тиафо.
Главной особенностью Nitto ATP Finals, который пройдет в туринском зале Inalpi Arena уже шестой раз подряд, кроме отсутствия травмированного победителя двух последних лет итальянца Янника Синнера является количество дебютантов. Их сразу четверо — итальянец Флавио Коболли, француз Артюр Фис, американец Фрэнсис Тиафо и испанец Рафаэль Ходар. Подобного наплыва новых людей на этом состязании не было с 2021 года, когда там же, в Турине, впервые выступили норвежец Каспер Рууд, поляк Хуберт Хуркач, британец Кэмерон Норри и ныне звездный Синнер. Двое последних тогда, правда, были запасными. Но надо иметь в виду, что Ходар, занимающий сейчас девятое место в рейтинге, попал в число основных участников по причине травмы правого колена Синнера, которому недавно еще и удалили миндалины.
Самому опытному из приведенной выше четверки новичков, Тиафо, уже 28 лет, а самому молодому, Ходару, всего 20. Фис чуть старше, ему 22 года, а 24-летний Коболли хотя и находится в расцвете, но в последние недели страдал мышечной травмой левой ноги. Поэтому едва ли кто-то из них сможет предъявить серьезные притязания на титул. Перед стартом на него куда больше претендуют игроки, получившие при жеребьевке четыре первых номера,— лидер нынешнего сезона Александр Зверев из Германии, испанец Карлос Алькарас, американец Бен Шелтон и россиянин Даниил Медведев. Причем каждый из них может предъявить свои аргументы.
Александр Зверев, который на предварительном этапе попал в одну четверку вместе с Шелтоном, Фисом и Ходаром, не только имеет прекрасное соотношение побед и поражений в матчах с одногруппниками (12:2), но и обладает огромным опытом. Он дебютировал на итоговом турнире еще в 2017 году и сейчас сыграет на нем в девятый раз, уже записав в свой актив два титула (2018, 2021). Его соперник по группе Шелтон — левша с мощнейшей подачей, на недавнем парижском «мастерсе» дошел до финала и в большой борьбе уступил Алькарасу, поэтому в Турине может быть чрезвычайно опасен. Про самого Алькараса, полностью оправившегося от весенней травмы кисти прошлогоднего финалиста ATP Finals, и говорить нечего. Еще недавно он считался не самым большим любителем игры в залах, но этой осенью взял два подряд титула в Вене и Париже, демонстрируя в некоторых розыгрышах запредельный уровень мастерства.
Даниил Медведев, единственный участник туринской восьмерки, который пересек рубеж в 30 лет, в последнее время подобных подвигов не совершал, зато был весьма стабилен, выиграв после US Open два титула и трижды дойдя до полуфиналов.
В связи с насыщенной игровой практикой у него накопилась определенная усталость, и с этой точки зрения раннее поражение в Париже должно было пойти россиянину на пользу. Подобно Звереву, он наработал огромный опыт выступлений на итоговом турнире, где в общей сложности играл шесть раз и в 2020 году побеждал. Седьмое участие в ATP Finals позволит Медведеву догнать российского лидера по этому показателю Евгения Кафельникова, а хотя бы одна победа на групповом этапе выведет его на чистое первое место по количеству выигранных матчей среди россиян (пока у Медведева, как и у Николая Давыденко, их 12).
Шансы Даниила Медведева на выход в полуфинал очень неплохие, но многое будет зависеть от исхода его первого матча против Коболли, который состоится вечером 16 ноября. Россиянину придется играть не только против мотивированного соперника, но и против трибун, хотя свое умение противостоять публике он доказывал не раз. Поражение в 1/8 финала US Open от Фрэнсиса Тиафо не сильно снижает шансы Медведева на успех в противостоянии с американцем в Турине. Что касается Алькараса, то в серии встреч с российским теннисистом он ведет со счетом 7:3. Но даже сейчас, несмотря на прекрасную форму, не выглядит непобедимым.
Призовой фонд турнира составляет $15,75 млн, что на $250 тыс. больше, чем в прошлом году. В случае трех побед на групповом этапе чемпион, как обычно, получит примерно третью часть общей суммы — $5,171 млн.