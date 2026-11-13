Опыт — дело нажитое

Александр Зверев, который на предварительном этапе попал в одну четверку вместе с Шелтоном, Фисом и Ходаром, не только имеет прекрасное соотношение побед и поражений в матчах с одногруппниками (12:2), но и обладает огромным опытом. Он дебютировал на итоговом турнире еще в 2017 году и сейчас сыграет на нем в девятый раз, уже записав в свой актив два титула (2018, 2021). Его соперник по группе Шелтон — левша с мощнейшей подачей, на недавнем парижском «мастерсе» дошел до финала и в большой борьбе уступил Алькарасу, поэтому в Турине может быть чрезвычайно опасен. Про самого Алькараса, полностью оправившегося от весенней травмы кисти прошлогоднего финалиста ATP Finals, и говорить нечего. Еще недавно он считался не самым большим любителем игры в залах, но этой осенью взял два подряд титула в Вене и Париже, демонстрируя в некоторых розыгрышах запредельный уровень мастерства.