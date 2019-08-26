Протестная активность лишает родительских прав

Еще одну пару хотят лишить родительских прав из-за участия в несанкционированном митинге в Москве. С таким иском в суд обратилась прокуратура. Речь идет о супругах Хомских: Петр и Елена приходили на акцию протеста 3 августа. Ранее прокуратура потребовала лишить родительских прав семью Проказовых — они участвовали в митинге 27 июля с годовалым ребенком. Могут ли у молодых родителей забрать детей из-за их протестной активности? Подробности темы — у Яны Лубниной и Елены Ивановой.

«Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве» — так называется сюжет телеканала РЕН ТВ, который, по словам юристов, и привлек внимание прокуратуры. На кадрах супруги Хомские с тремя детьми медленно продвигаются по Пушкинской площади, у них за спиной оцепление ОМОНа. Кроме того, видео разошлось по соцсетям, Петра Хомского в нем назвали «охранником Навального». Теперь прокуратура хочет лишить супругов родительских прав, правда, только в отношении двух малолетних девочек — третьей девочке Хомских десять лет. Заявитель считает, что родители подвергли детей опасности намеренно, чтобы избежать задержания, говорит глава проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. Их юристы будут представлять интересы Хомских в суде. «В тексте иска прокурор пишет, что Петр и Елена злоупотребили своими родительскими правами и использовали своих малолетних детей в коляске с целью избежания задержания, и это все еще и подвергало жизнь малолетних детей опасности, так как в этом месте находились агрессивно настроенные митингующие, а также сотрудники правоохранительных органов, вооруженные специальными средствами для пресечения действий этих митингующих»,— пояснил Глухов.

На этой неделе суд будет рассматривать другое громкое дело о лишении родительских прав. Речь идет о семье Проказовых. Они взяли на несанкционированную акцию своего годовалого ребенка и там передали его третьему лицу. Им оказался Сергей Фомин, сейчас он арестован и проходит по делу о массовых беспорядках 27 июля — следствие считает его одним из организаторов. По версии прокуратуры, родители злоупотребили своими правами в ущерб интересам сына и оставили его в опасности. Сами же супруги пояснили, что просто передали годовалого сына в руки родственника. Инициировать проверки по подобным ситуациям несложно, но никаких оснований для лишения родительских прав здесь нет, убежден адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Концепт» Иван Ларин:

«Если они действительно любят, воспитывают и растят своего ребенка, кормят его, поят, он сыт, обут, одет, ни в чем не нуждается, оснований здесь никаких быть не может.

Прокуратура реагирует на любые заявления. Допустим, кто-то что-то увидел, оперативный сотрудник, участковый принимал участие, написал рапорт: ''Я, такой-то, установил, что такие-то люди ходили на митинг с детьми, была угроза жизни и здоровью, прошу провести проверку''. И все — прокуратура, естественно, взялась».

Ранее уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла “Ъ FM”, что малолетним на митинге не место,и родители не должны использовать их как живой щит. Оба случая под личный контроль взял уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович. И, по его мнению, подобные дела похожи на политический шантаж: «Нельзя шантажировать детьми ни в какой ситуации. Это подрывает всю нашу государственную политику. Мы стараемся сохранять семьи, которые даже систематически что-то нарушают, потому что все-таки ребенок должен жить в семье — мы с ними работаем, мы и помогаем. А тут из-за какой-то одной ситуации, которая пока еще не прояснена, сразу говорим о лишении родительских прав.

Мы так, извините, всех родителей напугаем. Мы много сделали для того, чтобы они понимали, что это чрезвычайная мера, и вот так с полуоборота это делать — это просто безобразие».

Впрочем, по словам юристов, сейчас закон прописан нечетко, а значит, есть возможности для разного толкования. К тому же иск подают не органы опеки, как это обычно бывает в делах о лишении родительских прав, а московская прокуратура. Предсказать исход пока сложно. Юристы сходятся в одном: сейчас есть риск создания нового опасного для общества прецедента.

Дело семьи Хомских, которых хотят лишить родительских прав из-за посещения несанкционированной акции с детьми, будет рассматриваться в Никулинском суде 2 сентября.