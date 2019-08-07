Прокуратура опротестовывает родительские права

Родителям годовалого ребенка Ольге и Дмитрию Проказовым, принявшим участие в несанкционированном митинге 27 июля, может грозить лишение родительских прав — с таким заявлением в суд обратилась Московская прокуратура. В ведомстве заявили, что «родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». В Следственном комитете России (СКР) поясняют, что «третьим лицом» был Сергей Фомин, которому заочно предъявлено обвинение в массовых беспорядках. В квартире Проказовых прошел обыск, родители заявляют о возбуждении против них уголовного дела. Правозащитники назвали ситуацию «шантажом» и напомнили, что лишение родительских прав является «крайней мерой».

Прокуратура Москвы заявила, что направила в суд заявление о лишении родительских прав участвовавших в митинге 27 июля супругов. По сообщению ведомства, пара «приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном»: «В ходе митинга родители передали ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». В прокуратуре отмечают, что «отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию». Днем во вторник стало известно, что Перовский суд 5 августа зарегистрировал требование Перовской межрайонной прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых.

Как сообщили «Медиазоне» и радио «Свобода» мать и отец ребенка, ночью на вторник у них дома прошел обыск, во время которого оперативники заявили им, что СКР возбудил против них уголовное дело по ст. 125 и ст. 156 УК РФ (оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В СКР информацию о возбуждении дела “Ъ” пока не подтвердили. Дмитрий Проказов рассказал журналистам, что 27 июля, «возвращаясь с прогулки», попросил понести ребенка Сергея Фомина — двоюродного брата жены и крестного отца их старшего сына: «Не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой». «У прокуратуры была возможность (с семьей.— “Ъ”) связаться, выяснить реальные обстоятельства,— заявила Ольга Проказова.— Они этого не делали, они просто пошли в суд. На основании чего? На основании монтированного ролика, непонятно откуда взятого».

Напомним, ГУ СКР по Москве 5 августа объявило Сергея Фомина в розыск. Господин Фомин — волонтер и сборщик подписей незарегистрированного кандидата в МГД юриста ФБК Любови Соболь. По сообщению СКР, Сергей Фомин «скрылся от органов предварительного следствия»: «Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках.— “Ъ”)». Сергей Фомин — десятый по счету фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля.

В Министерстве просвещения “Ъ” напомнили, что, согласно ст. 70 Семейного кодекса, «вопросы о лишении родительских прав могут рассматриваться только в судебном порядке и только суд может вынести решение». Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила “Ъ”, что «лишение родительских прав — это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку»: «В настоящее время мы выясняем все обстоятельства». Госпожа Кузнецова добавила, что «привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" недопустимо»: «В ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович ранее также заявил, что лишение родительских прав является «крайней мерой», и призвал «все стороны» «перестать шантажировать кого бы то ни было детьми». Он добавил, что призывал ранее участников митингов не брать с собой детей, чтобы не подвергать их риску. Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отметила: «Ставить вопрос о лишении прав даже в рамках нашего неполноценного семейного законодательства возможно только при очень веских основаниях» — и посоветовала прокуратуре Москвы «прочитать внимательно разъяснения Верхового суда о применении меры лишения прав».

Валерия Мишина