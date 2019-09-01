Главные новости за выходные 31 августа—1 сентября

31 августа в Москве прошло несогласованное «Шествие против политических репрессий» от Чистых прудов до Пушкинской площади, организатором которого выступил штаб Алексея Навального. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли около 1200 человек, МВД сообщило о 750. Мероприятие впервые за лето 2019 года обошлось без задержаний.

Одновременно с шествием на проспекте Сахарова состоялся концерт в рамках фестиваля «PROлето», организованный Российским союзом молодежи при поддержке мэрии Москвы. Хедлайнером концерта был американский певец Джейсон Деруло, также выступили Ольга Бузова, Тима Белорусских, «Дискотека Авария». Мероприятие с бесплатным входом посетили 40 тыс. человек, сообщает организатор мероприятия — Российский союз молодежи.

Активисты незарегистрированной и запрещенной партии «Другая Россия» провели в Москве акцию в защиту свободы собраний. Они повесили баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!» на здании столичного департамента региональной безопасности. Двое активистов были задержаны.

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