Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании посетить республику, чтобы «наяву посмотреть», как развивается регион. Он не был там с 2008 года.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно. Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально»,— сказал президент (расшифровка переговоров опубликована на сайте Кремля).

По словам Владимира Путина, глава Чечни уделяет развитию республики «практически всю свою жизнь», как и когда-то его отец Ахмат Кадыров. «Как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне»,— отметил президент, обращаясь к господину Кадырову.

Глава Чечни уточнил, что Владимир Путин приезжал в регион, когда там были серьезные проблемы, но сейчас, по его словам, там «совсем другая жизнь». «Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции»,— добавил Рамзан Кадыров.

Владимир Путин прилетал в Чечню в октябре 2008 года в должности премьер-министра. Вместе с тогдашним главой МЧС Сергеем Шойгу глава правительства контролировал ход восстановительных работ после масштабного землетрясения, жертвами которого стали 116 жителей Чечни, боле 4 тыс. жилых домов были повреждены. В 2010 году Чечню посещал Дмитрий Медведев. С тех пор президенты России в республике не бывали.