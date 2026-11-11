ERR: эстонскую деревню на границе с Россией изолировали противотанковыми рвами
Деревню Вински в эстонском регионе Сетомаа на границе с Россией изолировали противотанковыми рвами и оборонительным валом. Населенный пункт фактически превратился в крепость: с одной стороны деревню окружает пограничное ограждение, с другой — глубокие рвы, пишет ERR.
Местные жители пожаловались на увеличение количества сооружений. По их словам, деревня оказалась практически отрезана от внешнего мира — осталась только одна дорога, по которой можно выехать из населенного пункта.
Ранее в Минобороны Эстонии анонсировали строительство около 150 бункеров в другой деревне на границе с Россией — Ида-Вирумаа. Кроме того, Эстония начала переброску воинских подразделений ближе к границе — военнослужащие перемещают к границе в том числе дальнобойное вооружение, сообщала Financial Times.