Недвижимость сдается
Как долго продлится охлаждение на рынке жилья
Рынок недвижимости остывает. Семейная ипотека теряет популярность, спрос на покупку квартир сокращается, а ставки аренды идут вниз. При этом строительство темпов не сбавляет, и число пустующих квадратных метров уже исчисляется миллионами.
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Рыночная ипотека возвращается к показателям 2022 года. По данным «Дом.РФ», в октябре 2026 года на нее пришлось более 70% запросов. Правда, в абсолютном выражении показатель остался на июньском уровне. Рост доли связан не с интересом россиян, а с тем, что объемы выдач семейной ипотеки в октябре упали в пять раз. Новые условия по семейной ипотеке вступили в силу чуть больше месяца назад, и их негативное влияние на рынок было вполне предсказуемым, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:
«Для 95% получателей льготной ипотеки, семьи с одним и двумя детьми, условия однозначно ухудшились во всех случаях. Даже если бы не изменились условия по льготной ипотеке, с очень высокой вероятностью сохранился бы тренд снижения объемов продаж, потому что этот тренд просматривался весь год. На рынке новостроек по-прежнему сохраняются высокие цены, которые даже с льготной ипотекой неконкурентоспособны. Приходится ожидать ухудшения положения застройщиков и коррекции цен».
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за год число запросов на подбор жилья в новостройках, когда покупатели рассматривали ипотеку, сократилось почти на 15%. Кроме того, россияне теряют интерес и к аренде. Как узнал “Ъ”, в октябре ставки на долгосрочную аренду квартир снизились на 4% в годовом выражении. Такой тренд, по всей вероятности, сохранится, предполагает ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская:
«Большой объем предложения — это один из тех факторов, который ограничивает рост цен. Соответственно, ставки в этом году просто не могли увеличиваться так же сильно, как в прошлом.
Помимо высокой конкуренции, влияет замедление экономики общее и сокращение темпов роста зарплат. То есть ставки достигли уже очень высоких уровней, зарплаты населения просто не успевают догнать нынешние ставки.
Так что мы ожидаем, что и в 2027 году темпы будут примерно на уровне 2026 года. В активный сезон рост может быть около 80%, не больше».
При этом предложение продолжает расти: только за 2025 год в эксплуатацию ввели почти 50 млн кв. м жилья. А число и покупателей, и арендаторов заметно сокращается, отмечает директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:
«В Москве никогда не будет полное отсутствие спроса или сделок, но активность не та. Сейчас ноябрь-месяц, обычно это наиболее активное время по сделкам купли-продажи, сейчас это в два-три раза меньше того, что обычно это бывало. Аренда сильно просела. Если говорить о спросе, то процентов на 20 реально уменьшился. Пока это придет обратно в норму, чтобы восстановилась экономическая экосистема, тоже понадобится не один год».
По оценкам экспертов, сейчас на рынке около 1,5 млн кв. м, или более 15 трлн руб. Цены между тем продолжают расти, и, судя по всему, у рынка недвижимости свои представления о балансе спроса и предложения.