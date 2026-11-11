Недвижимость сдается

Рыночная ипотека возвращается к показателям 2022 года. По данным «Дом.РФ», в октябре 2026 года на нее пришлось более 70% запросов. Правда, в абсолютном выражении показатель остался на июньском уровне. Рост доли связан не с интересом россиян, а с тем, что объемы выдач семейной ипотеки в октябре упали в пять раз. Новые условия по семейной ипотеке вступили в силу чуть больше месяца назад, и их негативное влияние на рынок было вполне предсказуемым, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: