В квартире фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова проходит обыск

Силовики пришли с обыском в квартиру студента НИУ ВШЭ Егора Жукова. Он проходит по делу о беспорядках, которое завели после несанкционированной акции 27 июля. Студент арестован до 27 сентября.

Как сообщает «Новая газета», силовики показали постановление суда об обыске. В квартире находились только несовершеннолетний младший брат студента и бабушка. Адвокаты Егора Жукова были на следственных действиях в изоляторе, а его родители возвращаются домой из-за города.

Егор Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова. По версии следствия, во время несогласованной акции 21-летний молодой человек руководил толпой.

Более 250 сотрудников вуза опубликовали открытое письмо с просьбой освободить Егора Жукова. Во ВШЭ заявили, что открытое письмо не транслирует позицию вуза.

О фандрайзинговой площадке, открытой для помощи фигурантам дел по итогам московских протестов, читайте в публикации “Ъ”.