Умер глава Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев умер на 47-м году жизни. «Дмитрий Шершнев был известной фигурой в турбизнесе. Более 25 лет жизни он отдал туристической отрасли, из них 18 лет — компании TEZ Tour»,— сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Причина смерти топ-менеджера не называется. Согласно сообщению пресс-службы туроператора, Дмитрий Шершнев «скоропостижно скончался в ночь с 30 на 31 августа».

Ранее он занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ Tez Tour. Перед тем, как возглавить компанию, был начальником департамента внутреннего туризма.