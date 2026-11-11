В Италии допустили остановку военной помощи Украине из-за нехватки оружия

Политическим препятствием для дальнейших поставок агентство называет позицию одной из правящих партий Италии — «Лиги». Представитель партии Клаудио Борги объяснил, что 13-й пакет одобрили на основании декрета о помощи Украине, который действует до конца 2026 года. Поддерживать аналогичный декрет на 2027 год «Лига» не намерена.