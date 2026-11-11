В Италии допустили остановку военной помощи Украине из-за нехватки оружия
Италия может вскоре прекратить поставлять оружие Украине, чтобы сохранить вооружения для собственной безопасности, пишет ANSA. Агентство уточняет, что у оборонных предприятий страны больше нет возможности быстро восполнять запасы.
Министр обороны Гуидо Крозетто говорил, что при растущих угрозах Италия не может удовлетворить украинские запросы на средства ПВО. Накануне он представил 13-й пакет помощи на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности. Состав пакета засекречен. По данным ANSA, его основу составили материалы гражданского назначения и компоненты для ранее переданных систем ПВО Samp-T. При этом запасы ракет Aster, которые ранее передавали Украине, у Италии сильно ограничены.
Политическим препятствием для дальнейших поставок агентство называет позицию одной из правящих партий Италии — «Лиги». Представитель партии Клаудио Борги объяснил, что 13-й пакет одобрили на основании декрета о помощи Украине, который действует до конца 2026 года. Поддерживать аналогичный декрет на 2027 год «Лига» не намерена.