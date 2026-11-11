Не сыгравший ни одного матча за «Ванкувер» нападающий Сафонов вернется в КХЛ

В КХЛ Илья Сафонов провел 410 встреч, забив 75 голов и отдав 79 результативных передач. На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Чикаго Блэкхокс» в шестом раунде, однако в июне 2025 года права на российского хоккеиста были обменяны в «Ванкувер».