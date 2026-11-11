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СпортХоккей

Не сыгравший ни одного матча за «Ванкувер» нападающий Сафонов вернется в КХЛ

Российский нападающий Илья Сафонов покинул систему клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Об этом в социальной сети X сообщил его агент Дэн Мильштейн.
25-летний игрок намерен продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Права на него принадлежат казанскому «Ак Барсу», за который он выступал с 2020 года. Вместе с клубом Илья Сафонов дважды доходил до финала Кубка Гагарина — в 2023 и 2026 годах.
В июне форвард подписал с «Ванкувером» двусторонний годичный контракт. Сафонов был отправлен в «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). За фарм-клуб «Ванкувера» он провел 12 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
В КХЛ Илья Сафонов провел 410 встреч, забив 75 голов и отдав 79 результативных передач. На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Чикаго Блэкхокс» в шестом раунде, однако в июне 2025 года права на российского хоккеиста были обменяны в «Ванкувер».

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент