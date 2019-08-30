Полиция призвала не участвовать в несогласованной акции на Хохловской площади

Московская полиция призвала организаторов несогласованной акции на Хохловской площади отказаться от ее проведения, а москвичей — воздержаться от участия в ней. В ведомстве напомнили, что за организацию и участие в подобных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

«В сети интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Учитывая незаконность мероприятия возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних»,— сообщает пресс-служба московского управления МВД России.

Отмечается также, что для «обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий» 30 августа амфитеатр работать не будет.

Ранее независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова, профсоюз «Университетская солидарность», а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции «Свободу студентам, свободу университетам». В качестве дат мероприятия организаторы предложили 30, 31 августа или 1 сентября, а места проведения — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловскую площадь.

Тем временем, Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео о протестных акциях, проходящих летом 2019 года в Москве. В нем показано, как люди нападают на сотрудников правоохранительных органов. при этом подчеркивается, что «в толпе почти никогда не встретишь истинных организаторов массовых беспорядков». Также в нем есть рассказ участника акции 26 марта 2017 года, осужденного за насилие по отношению к представителю власти (ст. 318 УК РФ). Его лицо скрыто, так как он «не хочет вспоминать, что было». Он говорит, что был «в помутнении» и ударил полицейского, о чем сейчас сожалеет.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. 31 августа вместо не согласованной мэрией Москвы акции, которую заявляла Либертарианская партия России, пройдет несогласованное «Шествие против политических репрессий», организаторами которого выступил штаб Алексея Навального.

О планирующихся в выходные акциях читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».