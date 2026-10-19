В некоторых регионах Франции из-за беспорядков введут комендантский час
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил местным властям в некоторых районах ввести «локальный» и «частичный» комендантский час, во избежание нанесения нового ущерба магазинам и другим объектам из-за беспорядков. Министр сообщил о своем решении после экстренной встречи членов правительства, передают Bloomberg и Le Figaro. По словам господина Лекорню, во второй половине дня появится карта зон, где будет действовать комендантский час.
17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протестов. Митингующие выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Во многих местах протесты переросли в беспорядки. Например, в Париже и других городах разгромили и ограбили сотни магазинов, а в Лиможе подожгли здание мэрии XIX века.