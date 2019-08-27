Эмманюэль Макрон подвел итоги G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон в прямом эфире телекомпании France 2 подвел итоги завершившемуся в Биаррице саммиту G7. Он рассказал о прорыве в отношениях с Ираном, о возможном урегулировании торговых войн между США и Китаем и США и Европой, об отказе от подписания соглашения с МЕРКОСУР. И завершил выступление проблемами Франции, с которыми столкнется его правительство по завершении сезона летних отпусков. Президента внимательно слушал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Телеинтервью президента Макрона было назначено заранее. Перед открытием саммита он пообещал согражданам «полезный G7» и обязался «докладывать обо всем, что сделано, иногда о том, что сделать не удалось», а итоги встречи в Биаррице подвести в понедельник вечером.

Два дня переговоров на G7 завершились совместной декларацией и заключительной пресс-конференцией, на которую Эмманюэль Макрон пришел вместе с Дональдом Трампом. Тому, кто мог бы сделать вывод, что президент США важнее, чем все остальные участники саммита, ответили бы, что речь идет о передаче полномочий. Нынешний председатель встречи представляет публике нового, который примет G7 в 2020 году в своем поместье во Флориде.

Однако телевизионное выступление господина Макрона показало, что Америка остается самым главным и самым проблемным членом «великолепной семерки».

Похоже, что европейцы потратили два дня на то, чтобы убедить Дональда Трампа присоединиться к действиям союзников, вместо того чтобы, как он это не раз делал, демонстративно идти им наперекор.

Большим успехом встречи французский президент считает «ослабление напряженности» в отношениях с Ираном и появившуюся надежду, что президент Трамп сядет за стол переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он признал, однако, что «до нового договора еще далеко». Франция вместе со своими европейскими союзниками хотела бы сохранить «ядерную сделку», конечно, при условии, что Иран будет «соблюдать свои обязательства» — у него «никогда не должно быть ядерного оружия, и он не должен дестабилизировать регион».

Второй важной темой для обсуждения в Биаррице стала торговая война США и Китая, которая рикошетом бьет по всей мировой экономике. Президент Макрон выразил пожелание, «чтобы соглашение было достигнуто», однако признал, что говорить об урегулировании при отсутствии на саммите Китая, пока рано.

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Французскому президенту удалось договориться с Дональдом Трампом, что Париж скорректирует свое решение о дополнительном налогообложении американских цифровых гигантов (так называемый налог GAFA). Это поможет затормозить наметившийся торговый конфликт с Соединенными Штатами, которые пригрозили ответным и весьма чувствительным ударом по французскому экспорту.

Все участники саммита признали, что мировая экономическая система нуждается в новых механизмах регулирования, новом глобальном налоговом соглашении.

И конечно, прежде всего в этом заинтересованы руководители стран, которые всемером контролируют 40% мировой экономики.

Президент Макрон повторил, что позиция Франции по отношению к «Брекситу» не изменилась. «Я сделаю все, чтобы выхода без соглашения не случилось, но я не буду уступать британцам»,— сказал он и подтвердил, что обсуждал возможные варианты с премьер-министром Борисом Джонсоном как на саммите, так и до него, на встрече в Париже.

Между тем известно, что в Биаррице на встрече между главами США и Британии американский президент назвал Бориса Джонсона «именно тем человеком, который нужен». А британский премьер, который готовится к «жесткому "Брекситу"» и заранее сбивает цену, которую Британия должна будет заплатить объединенной Европе, пообещал в итоге заключить с Соединенными Штатами «фантастический торговый договор».

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В своем выступлении президент Макрон коснулся и своей заочной словесной перепалки с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Напомним, он указал на опасность для планеты лесных пожаров в Амазонии, за что бразильский президент обвинил его в «колониальном» высокомерии. В результате, объявил президент Макрон, теперь Франция не подпишет соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР — общим рынком Латинской Америки, включающим Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай.

Эта новость была адресована как президенту Болсонару, так и противникам договора с МЕРКОСУР внутри Франции, считающим, что интервенция продуктов и товаров из Западного полушария нанесет урон французским производителям. В этом смысле, выступив борцом за экологию планеты, президент одновременно показал, что отстаивает экономические интересы страны.

Рассказав о саммите, президент Макрон коснулся проблем, с которыми столкнется этой осенью Франция. В том числе о пенсионной реформе, которая может стать очередным раздражителем для протестного движения, будоражившего страну весь последний год. Осудив «недопустимое насилие» на улицах, связанное с выступлениями «желтых жилетов», Эмманюэль Макрон пообещал еще активнее работать над ослаблением напряженности в обществе.