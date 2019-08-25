Бразильской армии приказано прекратить огонь

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил в пятницу вечером с обращением к нации в связи с лесными пожарами, число которых в этом году поставило печальный рекорд. Президент сообщил, что направляет войска в заповедники, на земли коренных народов и приграничные районы, охваченные огнем. Между тем, по мнению участников проходящего на юге Франции саммита G7, пожары в лесах Амазонии, считающихся «легкими земли», являются серьезным международным кризисом. Многие обвиняют в сложившейся ситуации лично президента Болсонару. Франция и Ирландия пригрозили отложить подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. А некоторые страны предлагают ввести санкции против Бразилии.

Бразильский Национальный институт космических исследований (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE) опубликовал на этой неделе доклад, в котором говорится, что, по данным спутниковых наблюдений, число пожаров в тропических лесах Амазонки с начала года выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордно высокого показателя — 78 383 возгорания. Лесные пожары бушуют и в других странах Южной Америки, но Бразилии принадлежит печальное лидерство по их числу.

Больше половины пожаров в Бразилии приходится на леса Амазонки — самый большой тропический лес планеты, оказывающий серьезное влияние на темпы глобального потепления. В двух бразильских штатах, Амазонас и Акри, в связи с лесными пожарами было объявлено чрезвычайное положение. Экологи утверждают, что большая часть пожаров устроена фермерами, расчищающими территории для их последующего использования в сельскохозяйственных и животноводческих целях.

Ранее INPE также отмечал резко возросшие в этом году темпы вырубки тропических лесов в Бразилии. В мае этого года они выросли на 34% по сравнению с маем 2018 года, в июне — на 88,4%. В ущербе, наносимом тропическим лесам, экологи винят президента Болсонару, утверждая, что с момента его прихода к власти в январе процесс обезлесения пошел ускоренными темпами.

После прихода к власти Жаир Болсонару сократил финансирование природоохранных структур из госбюджета. В июле он уволил директора INPE, назвав данные института «ложью», опубликованной с целью «нанести удар по Бразилии и правительству».

Что касается лесных пожаров, то их возможными виновниками Жаир Болсонару назвал природоохранные организации. В среду на конгрессе представителей сталелитейной промышленности в Бразилии он заявил: «На мой взгляд, их устроили НКО, потому что они потеряли деньги. С какой целью? Создать Бразилии проблемы». В тот же день президент Бразилии заявил, что экологи шли в лес с видеокамерами и затем устраивали пожар, чтобы заснять его. На вопросы о доказательствах и названиях организаций Жаир Болсонару ответил, что письменных доказательств нет, у него просто сложилось такое ощущение.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон назвал в Twitter бразильские пожары международным кризисом:

«Горит Амазония, "легкие планеты", производящие 20% кислорода. Это международный кризис. Страны-члены G7 проведут встречу через два дня, на которой обсудят данную чрезвычайную ситуацию. Наш дом горит. Буквально».

Жаир Болсонару в тот же день написал ответ в Twitter, заявив, что у французского президента «менталитет колонизатора», так как он хочет обсуждать пожары на саммите G7 в Биарицце, где не будут представлены Бразилия и другие страны региона, затронутого пожарами. Это, по мнению господина Болсонару, «неприемлемо в XXI веке». Международным кризисом назвали ситуацию с пожарами в Бразилии также канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон.

В четверг генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес заявил: «В разгар глобального климатического кризиса мы не можем себе позволить дополнительный ущерб главному источнику кислорода и биоразнообразия. Мы должны защитить Амазонку».

В пятницу в Бразилии и у посольств этой страны за рубежом прошли акции протеста, организованные активистами-экологами. Несколько стран пригрозили Бразилии санкциями в случае, если власти не займутся тушением пожаров. Франция и Ирландия заявили, что следует отложить ратификацию соглашения о свободной торговле ЕС с блоком МЕРКОСУР (в него входят Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай). Министр финансов Финляндии Мика Линтила осудил уничтожение дождевых лесов Амазонии и предложил ЕС и Финляндии срочно пересмотреть возможность запрета импорта бразильской говядины.

Соглашением ЕС—МЕРКОСУР предполагается пониженная налоговая ставка 7,5% на импортируемую в ЕС бразильскую говядину в пределах годовой квоты в 99 000 тонн. По мнению экологов, некоторые бразильские фермеры вырубают и сжигают леса именно с целью увеличения территорий для выращивания скота.

В пятничном телеобращении к нации президент Болсонару заявил, что «леса горят во всем мире» и «это не может быть предлогом для возможного введения международных санкций». Он также сказал: «Когда я был военным, я научился любить леса Амазонки, и я хочу помочь защитить их». Он приказал направить военных в распоряжение властей штатов с целью «превентивных действий… против экологических преступлений». Армия должна контролировать ситуацию и бороться со вспышками огня. Ответственным за действия армии по борьбе с лесными пожарами назначен министр обороны Фернандо Азеведо э Сильва. Распоряжение президент действует один месяц, с 24 августа по 24 сентября.

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу вечером телефонный разговор с президентом Бразилии, после чего написал в Twitter: «Я сказал ему, что если Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонии, то мы готовы прийти на помощь!»

Глава Евросовета Дональд Туск в субботу на пресс-конференции перед началом саммита ЕС в Биарицце заявил: «Горящий тропический лес Амазонии стал еще одним удручающим символом нашего времени. Мы, конечно, выступаем за соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, которое также касается защиты климата и окружающей среды, но трудно представить гармоничный процесс его ратификации европейскими странами до тех пор, пока правительство Бразилии позволяет уничтожать зеленые легкие планеты Земля. Речь идет о нашем "быть или не быть"». Господин Туск также заявил, что ЕС готов предложить Бразилии финансовую помощь для борьбы с пожарами.

Алексей Алексеев