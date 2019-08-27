Дональда Трампа обвинили в попытке заработать на G7

Президент США Дональд Трамп предложил провести следующий саммит «большой семерки» в принадлежащем ему курортном комплексе «Дорал» неподалеку от Майами, штат Флорида. Он расписал преимущество курорта, но демократы в Конгрессе заподозрили главу Белого дома в попытке заработать на встрече G7 и пообещали начать очередное расследование в отношении президента США.

«Заставлять мировых лидеров платить за присутствие на территории одного из комплексов, принадлежащих Трампу, будет одним из самых вопиющих свидетельств коррупции и обслуживания собственных интересов, которыми и так переполнена эта администрация»,— заявил старший демократ в финансовом комитете Сената США Рон Уайден, реагируя на заявление Дональда Трампа о выборе места для следующего саммита «семерки». Сенатор пообещал обратиться в Министерство финансов, которое будет заниматься подготовкой саммита на территории США, потребовав, чтобы встреча G7 прошла «в любом другом месте».

В понедельник Дональд Трамп окончательно определился с местом проведения следующей встречи лидеров G7. По его словам, для этого лучше всего подходит принадлежащий ему курортный комплекс «Дорал» неподалеку от Майами, штат Флорида. Одним из преимуществ, по словам главы Белого дома, может стать расположенный рядом с комплексом аэропорт.

Президент США уточнил, что сотрудники администрации достаточно долго занимались подбором мест для саммита «семерки», который должен пройти в 2020 году в Соединенных Штатах, но так и не смогли найти места лучше.

«Мои люди рассматривали 12 мест, некоторые из них были неплохими, но некоторые — в двух часах от аэропорта, некоторые — в четырех. Некоторые не позволяли одно, а некоторые другое»,— сообщил Дональд Трамп в ходе заключительной пресс-конференции по итогам встречи G7 в Биаррице. В официальном Twitter Белого дома появилось сообщение о том, что выбор места будущей встречи «семерки» является окончательным.

Фото: Joe Skipper/File Photo, Reuters

Президент США отметил, что в принадлежащем ему курортном комплексе лидерам иностранных государств будет удобно. «Что касается “Дорал”, у нас есть множество прекрасных строений, мы называем их бунгало, и в каждом из них есть от 50 до 70 очень роскошных комнат с прекрасными видами, у нас есть прекрасные конференц-залы, невероятные рестораны, и это все уже там есть»,— рассказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что, в отличие от Биаррица, которому пришлось принимать саммит G7 в нынешнем году, принадлежащий ему курортный комплекс не требует никаких дополнительных вложений для приема правительственных делегаций.

«Нам не нужно будет проводить работу, которую пришлось проделать им»,— уточнил президент США. По его словам, в Майами сотни акров земли, благодаря чему не будет проблем с парковкой, и большой бальный зал.

Дональд Трамп также подчеркнул, что он ничего не заработает на проведении саммита на своем курорте. Обычно президент США проводит выходные на принадлежащих ему курортах и в гольф-клубах, и, согласно подсчетам газеты The Washington Post, это уже принесло контролируемым Дональдом Трампом компаниям не менее $1,6 млн. Демократы в Конгрессе США и правозащитные организации в последние два с половиной года пытались инициировать несколько судебных процессов, обвиняя главу Белого дома в использовании служебного положения для получения прибыли, но пока ни один из этих исков так и не был рассмотрен.

Кирилл Белянинов, Вашингтон