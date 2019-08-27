G7 взяла числом

Во французском курортном городе Биарриц завершился саммит «группы семи». В понедельник к лидерам семи мировых держав присоединились главы ряда ведущих государств незападного мира. Это позволило обсудить многочисленные кризисы и конфликты — от Украины и Ирана до пожаров в Амазонии и Кашмира,— после чего президент Макрон сообщил, что «саммит позволил продвинуться по множеству очень конкретных инициатив». На самом деле видимого сближения позиций не произошло. В частности, президент США Дональд Трамп проигнорировал сессию по климату и вопреки мнению большинства союзников подтвердил свою решимость пригласить на следующий саммит G7 во Флориде президента России Владимира Путина.

Третий, итоговый день саммита G7 в Биаррице запомнился новыми темами, о которых не говорили до этого, и присутствием новых лиц, не входящих в мировой элитарный клуб «группы семи», а присутствовавших на форуме в качестве гостей.

На завершающем этапе к лидерам семи ведущих экономик «свободного мира» в понедельник присоединились лидеры и главы правительств Испании, Индии, Австралии, Чили, Египта, Южно-Африканской Республики, Сенегала, Руанды, Буркина-Фасо, представители ООН, а также крупнейших международных банков и финансовых институтов, что позволило в блицрежиме обсудить ряд международных кризисов и конфликтов и несколько снять остроту критики «семерки», которую обвиняют в слишком узком формате обсуждения и неспособности реагировать на мировые вызовы.

В центре обсуждения в понедельник были климат и экология — излюбленная тема хозяина форума в Биаррице французского президента Эмманюэля Макрона, на итоговой пресс-конференции сообщившего, что «этот саммит позволил продвинуться по множеству очень конкретных инициатив».

«Впервые все присутствующие страны — и члены G7, и те, кто не являются ими, как Чили, Австралия, Индия и ЮАР,— подписали хартию по биоразнообразию»,— с гордостью заявил господин Макрон, попытавшись записать дискуссию себе в актив.

Как сообщил французский телеканал BFMTV, приглашенные на сессию по климату лидеры G7 и главы других государств получили от господина Макрона особый подарок: наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах. Эти часы, судя по всему, должны был напомнить членам элитарного клуба и его гостям о том, что на решение проблем загрязнения Мирового океана у них остается все меньше времени.

Между тем добиться единства по проблемам экологии так и не удалось. Президент США Дональд Трамп не стал обладателем «чудо-часов» господина Макрона — вместо сессии по климату он отправился на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, предпочтя обсудить с ним ситуацию вокруг Кашмира.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу разногласий с Дональдом Трампом, президент Макрон был вынужден признать, что у него нет цели убедить американского президента вернуться к соблюдению Парижского соглашения по климату.

«Прошлое переписать нельзя»,— констатировал Эмманюэль Макрон.

В свою очередь, ставший единственным лидером «семерки», который отсутствовал на сессии по экологии, Дональд Трамп попытался обосновать свою позицию так: «Я защитник окружающей среды. Я знаю об этом больше, чем большинство других людей». Но тут же заявил, что в первую очередь его волнует богатство и процветание Америки.

Вопросы экологии стали причиной еще одной острой словесной дуэли президента Макрона, которую в ходе саммита в Биаррице ему пришлось вести с президентом Бразилии Жаиром Болсонару (напомним, что господина Болсонару называют «латиноамериканским Трампом»). Не присутствовавший на саммите G7 бразильский лидер подверг резкой критике предложение французского лидера создать международный альянс по спасению лесов Амазонии, где уже несколько недель бушуют пожары.

«Недопустимо, чтобы президент Макрон выступал с неуместными и необоснованными нападками в адрес Амазонии, маскируя свои истинные намерения за идеей стран G7 по "спасению Амазонии", словно это колония или земля, которая никому не принадлежит»,— написал в понедельник Жаир Болсонару в Twitter. Впрочем, он так и не уточнил, почему столь демонстративно отказывается от предложения G7 выделить €20 млн на спасение тропических лесов. Более того, Жаир Болсонару позволил себе издевательский комментарий по поводу внешности первой леди Франции Брижит Макрон.

На итоговой пресс-конференции господин Макрон в долгу не остался, пожелав гражданам Бразилии иметь такого президента, который будет способен вести себя достойно и действовать так, как подобает главе государства.

Еще одной темой итоговой пресс-конференции стало возможное возобновление процесса урегулирования разногласий с Тегераном. Напомним, что интерес к этой теме подогрел неожиданный визит в Биарриц главы МИД Ирана Джавада Зарифа (см. “Ъ” от 26 августа).

Президент Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли Франция выступить посредником в новых переговорах с Ираном. Зато на вопрос, готов ли Дональд Трамп встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани, президент США ответил однозначно, заявив, что говорить о такой встрече «пока слишком рано». При этом глава Белого дома повторил дважды: «Мы не хотим смены режима в Иране».

Не обошли вниманием участники саммита и украинский кризис. Публично ни президент Макрон, ни президент Трамп не сделали по этому вопросу никаких новых заявлений. Ситуацию прокомментировала член «нормандской четверки» канцлер Германии Ангела Меркель. «Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев»,— заявила госпожа Меркель на пресс-конференции в Биаррице.

Учитывая, что следующий саммит G7 по принципу ротации летом будущего года должен пройти в США, особое внимание на завершившемся форуме на французском курорте было приковано к будущему хозяину встречи — Дональду Трампу.

По сообщению телеканала CNN, в качестве вероятного места встречи лидеров G7 в 2020 году американский президент рассматривает принадлежащий ему курорт во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort. И в связи c этим вновь всплыл вопрос о возможном участии в саммите президента РФ Владимира Путина. «Я склоняюсь к тому, чтобы сказать да, некоторые люди не соглашаются со мной, другие — наоборот»,— сообщил господин Трамп, отвечая на вопрос, пригласит ли он на следующий саммит G7 российского лидера.

Позднее, на итоговой пресс-конференции он ответил более определенно. «Я, конечно, его приглашу»,— сказал о российском коллеге Дональд Трамп, добавив, что «психологически» Владимир Путин может не испытывать желания вернуться в G7, после того как Россия была исключена из этого элитарного клуба.

Алексей Тарханов, Париж; Сергей Строкань