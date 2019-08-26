The Guardian: Трамп поссорился с коллегами по G7 из-за позиции по России

Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами на саммите G7 во французском Биаррице из-за своей позиции по возвращению к формату G8 с участием России, сообщила газета The Guardian со ссылкой на диписточники. Господина Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Отмечается, что разногласие возникло на субботнем ужине. Господин Трамп настаивал на том, что Россия должна присоединиться к G7. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ придерживался нейтральной точки зрения, а британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава совета ЕС Дональд Туск выступили против этого предложения.

Источник отметил, что после этого обсуждения «обстановка накалилась». Большая часть лидеров G7 заявила, что страны «семерки» — «семья, клуб, сообщество либеральных демократий», где нет места России, которая не отстаивает подобные ценности. Господин Трамп заявил, что для обсуждения вопросов по Ирану, Сирии и Северной Кореи необходимо присутствие РФ.

Ранее президент США предложил вернуться к формату G8. Его поддержала Франция. Великобритания, Германия и Канада выступили против. Тогда господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сейчас у России восстанавливаются отношения с большинством участников G7

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