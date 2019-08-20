Трамп «определенно» поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8. «Я мог бы определенно это поддержать. Намного уместнее иметь в нем Россию (в клубе G8.—“Ъ”)»,— сказал он журналистам у Белого дома после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом (цитата по AFP).

Дональд Трамп также отметил, что его предшественник Барак Обама хотел, чтобы Россия покинула G8, потому что Владимир Путин вел более эффективную политику. «Я полагаю, что президент Обама — из-за того, что Путин его переиграл — подумал: нехорошо, что Россия входит (в G8.—“Ъ”), так что он захотел, чтобы России исключили»,— сказал американский президент.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном незадолго до саммита G7, который состоится 24–26 августа в Биаррице. Господин Макрон заявил, что «верит в Европу от Лиссабона до Владивостока». Он отметил, что России и ЕС нужно создать «новую архитектуру безопасности».

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Владимир Путин во время пресс-конференции сообщил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, поскольку сейчас такой организации не существует. При этом он заявил, что Москва готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается».

О том, как прошла встреча двух лидеров, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».