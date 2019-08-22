Канада выступает против восстановления G8 с Россией

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступает против восстановления G8 с участием России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Саммит G7 состоится 24–26 августа в Биаррице. «Россия не была приглашена на эту встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же»,— сказал источник агентства.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы он поблагодарил канадского премьера за позицию о невозможности восстановления G8 с участием России в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе и Крыму.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает возвращение России в клуб. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против восстановления членства России на текущем этапе. Евросоюз также выступил против восстановления G8 с участием России до устранения причин, которые привели к ее исключению из клуба.

Подробнее о мотивах восстановления «восьмерки» читайте в публикации “Ъ” «Семеро одного не жмут».