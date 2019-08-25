Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на полях саммита G7, что «вполне возможно» пригласит на следующую встречу «группы семи» президента России Владимира Путина. Ранее господин Трамп предложил восстановить формат G8, вернув в него Россию. Его идею поддержала Франция, а вот Великобритания, Германия и Канада выступили против.

Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

В 2020 году встреча лидеров стран G7 пройдет в США. Дональд Трамп сказал журналистам, что, возможно, пригласит Владимира Путина в качестве гостя, но пока не знает наверняка, передает Bloomberg.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что если предложение посетить саммит G7 поступит, то Кремль его рассмотрит.

Как сообщало агентство «Киодо», лидеры стран G7 обсудили вопрос о восстановлении формата G8 с участием России. Какое решение они приняли, неизвестно. Глава Евросовета Дональд Туск призвал вместо РФ пригласить на встречу G7 Украину.

Как складывались отношения России и G7 Читать далее

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.