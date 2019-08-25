В Кремле надеются на здравый смысл участников G7 в переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на здравомыслие стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Москвой. «С некоторыми странами пока восстанавливать (отношения.— “Ъ”) не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает»,— заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам господина Пескова, сейчас у России восстанавливаются отношения с большинством участников G7, сейчас они находятся «на достаточно позитивном треке». В частности, есть прогресс в отношениях Москвы с Парижем и Римом, уточнил пресс-секретарь. Он добавил также, с Германией и Японией у РФ «традиционно тесные отношения».

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Ранее президент США Дональд Трамп предложил вернуться к формату G8. Его поддержала Франция, Великобритания, Германия и Канада выступили против. Тогда господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.