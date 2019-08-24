CNN: Трамп сомневался в целесообразности поездки на саммит G7

Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего визита на саммит G7, который состоится в эти выходные во французском Биаррице. Как сообщил американский канал CNN со ссылкой на источники, глава Белого дома в разговоре со своими помощниками говорил, что не рассматривает намечающуюся встречу как продуктивный способ траты своего времени.

Перед вылетом во Францию господин Трамп заявил журналистам, что ожидает очень продуктивных переговоров в рамках саммита. На предстоящей встрече президент США планирует обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от российского газа. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном Дональд Трамп собирается поговорить о возможном введении американских пошлин на французское вино. По словам президента США, это станет ответной мерой на введение французской стороной пошлин на американские цифровые сервисы.

Ранее стало известно, что на приближающемся саммите в Биаррице американский президент также намерен поднять вопрос приглашения России в качестве участницы на будущий саммит в 2020 году, хозяйкой которого выступят США. По информации СМИ, идею господина Трампа поддержал Эмманюэль Макрон. Ранее глава французской республики в ходе переговоров с Владимиром Путиным выступил с готовностью быть посредников в нормализации отношений России с Западом. По информации мировых СМИ, против идеи возвращения России в G7, исключенной из G8 в 2014 году после событий в Крыму, уже выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По мнению американской стороны, ключевым фактором в восстановлении формата G8 может стать позиция самой России.

О перспективах диалога в Биаррице о восстановлении G8 читайте в материале “Ъ” «В одну “семерку” нельзя войти дважды».

О мотивах приглашения России в «группу семи» читайте в материале “Ъ” «Семеро одного не жмут».