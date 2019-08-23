Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Он заявил, что важной темой будет торговля. «Также они обсудят энергетическую безопасность»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он предназначен для снижения объемов транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена из РФ и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии. В июле комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода.

Какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.