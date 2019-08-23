США считают ключевой позицию России по восстановлению G8

США считают, что ключевым фактором в восстановлении формата G8 является позиция самой России по этому вопросу, заявил журналистам представитель администрации США на телефонном брифинге. По словам высокопоставленного чиновника, Москва пока не просила вернуться в G7. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что РФ готова рассмотреть любые обращения от стран G7 по вопросу возвращения в группу.

Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

«Были обсуждения, инициированные, как я понимаю, французской стороной, о том, когда настанет подходящее время для возвращения России, если вообще настанет. Этот вопрос может быть поднят, но ключевым фактором здесь является то, что сама Россия не просила о возвращении»,— уточнил представитель Белого дома США (цитата по ТАСС).

Американский чиновник добавил, что лидеры стран G7, скорее всего, обсудят вероятность возвращения России в группу на саммите в Биаррице (24–26 августа), передает Reuters. Однако выдвигать этот вопрос на голосование вряд ли будут, уточнил чиновник.

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20 августа президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что одобряет возвращение России в G8. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал эту идею. Великобритания и Германия выступили против, Канада также не поддержала инициативу.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.