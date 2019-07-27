США готовятся ввести налог на французское вино

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на французское вино, сообщает агентство Bloomberg. Он заявил, что это ответная реакция на действия власти Франции. Господин Трамп добавил, что кроме налога на вино «может быть что-то еще».

Ранее американский президент в Twitter осудил Париж за налог в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google. «Франция просто наложила цифровой налог на наши великие американские технологические компании. Если кто-то облагает их налогом, это должна быть их родная страна, США. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях по поводу глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского»,— написал господин Трамп.

После этого, между Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном состоялись телефонные переговоры. Пресс-служба Елисейского дворца упомянула, что среди обсуждавшихся тем, был и вопрос о налоге на цифровые сервисы. Сообщается, что президенты двух стран затронули в разговоре также тему Ирана и предстоящего саммита G7 во французском Биаррице.