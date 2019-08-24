В одну «семерку» нельзя войти дважды

На французском курорте Биарриц в субботу открывается трехдневный саммит «Группы семи». Клуб экономически развитых стран при участии лидеров ряда других государств обсудит проблемы мировой экономики, вопросы безопасности и экологии. Хотя в официальной повестке этот вопрос не стоит, неформально лидеры наверняка обсудят и возврат к формату G8 — с участием России. Впрочем, в Москве утверждают, что не слишком к этому стремятся.

В преддверии саммита 24–26 августа жизнь расположенного вблизи франко-испанской границы города Биарриц, традиционно заполненного в последний месяц лета туристами и серферами, оказалась парализованной: еще в мае президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что при подготовке переговоров будут приняты беспрецедентные меры безопасности, и сдержал слово. Для поддержания порядка в дни саммита в центре города выделили две зоны — закрытую «красную» вдоль побережья и «голубую», частично открытую для автомобилистов и посетителей. Власти привлекли к патрулированию более 13 тыс. полицейских и жандармов, закрыли порт, железнодорожный вокзал и аэропорт, а также отменили пригородные поезда. Немало усилий было приложено для того, чтобы изолировать от глав мировых держав 12 тыс. участников «контрсаммита» антиглобалистов — представителей неправительственных организаций и активистов протестного движения Alternatives G7. Пять радикалов были арестованы в понедельник за призывы в соцсетях к атакам на полицейских.

Как складывались отношения России и G7 Читать далее

Саммит «семерки» с участием лидеров Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, США, Франции и Японии пройдет в Отель-дю-Пале — дворце, выстроенном Наполеоном III для супруги Евгении. Сегодня там располагается одна из лучших гостиниц Франции, место отдыха многих звезд (среди гостей были, например, Коко Шанель, Уинстон Черчилль и Фрэнк Синатра).

С подачи хозяина мероприятия, президента Макрона, главы мировых держав планируют обсуждать «борьбу с неравенством» — в том числе экономическим, гендерным и экологическим.

Помимо этого в официальную повестку дня внесены вопросы противостояния терроризму и угрозам безопасности, а также использования цифровых технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание члены «семерки» уделят последним шагам и заявлениям Ирана, а также урегулированию ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Венесуэле.

В мероприятиях форума также примут участие высокопоставленные представители Австралии, Индии, Чили, ЮАР и некоторых других африканских стран. А вот Китай и Россию участники G7 на встречу не пригласили, хотя им, по мнению экспертов, будут посвящены неформальные дискуссии участников. Эту тему со ссылкой на ведущих политиков всю неделю активно обсуждали мировые СМИ: ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон публично заявили, что считают целесообразным обсудить приглашение России на саммит 2020 года. По данным телеканала CNN, они обсудили этот вопрос по телефону, и господин Трамп может выступить с такой инициативой в Биаррице. В то же время, по словам президента Макрона, такой шаг возможен после урегулирования кризиса на Украине. В том же духе, но более жестко, выступили лидеры ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Борис Джонсон. «Если мы добьемся успехов (c реализацией минских договоренностей по Донбассу.— “Ъ”), то, конечно, у нас будет другая ситуация,— заявила канцлер ФРГ.— Но на сегодняшний день таких успехов мы не добились». «Доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти»,— подтвердил Борис Джонсон. Четче всех высказалась глава МИД Канады Христя Фриланд. «Если Россия хочет показать (желание вернуться в клуб.— “Ъ”), то надо уйти из Крыма и закончить войну в Донбассе. Это очень просто»,— заявила министр.

Хотя российская сторона не отказывается от участия в подобных форматах, «самоцелью» воссоздание G8 в Москве не считают. Это дал понять накануне саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин напомнил, что это не Россия вышла из «восьмерки», а члены «семерки» в 2014 году отказались приехать на саммит в Москву. «Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки",— пригласил он заочно коллег.— Но вообще существуют и другие международные организации, которые играют заметную, существенную роль в международных делах». В пример он привел «двадцатку», Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев даже считает восстановление предыдущего формата опасным, поскольку Россия может оказаться в ловушке «семь против одного» — об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

Россия, как пояснил “Ъ” замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, пытается «проводить политику поддержания балансов и равноприближенных отношений с другими центрами силы». По мнению эксперта, заявления некоторых членов G7 отражают попытки Запада заручиться поддержкой РФ в консолидации против Китая. «Запад понимает, что стратегия одновременного сдерживания России и Китая не работает. Ставка на то, что российско-китайские отношения перерастут в конфликт, не оправдывается. И Запад начинает заниматься переманиванием России обратно на свою сторону»,— считает господин Суслов.

Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Кулик считает возобновление формата G8 целесообразным.

«С точки зрения вопросов Украины и Сирии, где у России с партнерами много разногласий, форум — это не лучшая площадка для договоренностей. А с точки зрения, например, борьбы с международным терроризмом — полезная. Россия — великая держава и должна участвовать в великих неформальных форумах, таких, как этот»,— заявил он “Ъ”. На российско-китайские отношения возможное воссоздание G8 не повлияет, считает господин Кулик: «На саммите в Биаррице Китай будут серьезно критиковать. Если бы Россия была в "восьмерке", она могла бы защитить и позицию Китая, которая во многом похожа на ее собственную».

Марина Коваленко