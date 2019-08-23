Rabota.ru: более трети россиян недовольны своей зарплатой

О крайней неудовлетворенности своей зарплатой заявили 19% россиян, еще 17% «просто недовольны» ею. При этом треть участников исследования затруднились ответить на вопрос о том, насколько их устраивает зарплата. Больше всего респондентов высказали недовольство предоставляемыми соцпакетом и нематериальными бонусами — крайне не удовлетворены этими факторами 30% опрошенных, говорится в данных опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, результаты которого приводит «РИА Новости».

Опрос проводился среди 4000 работающих экономически активных россиян старше 18 лет. Участники оценивали разные критерии своей работы по пятибалльной шкале — от крайней неудовлетворенности до полной удовлетворенности.

Графиком работы довольно большинство россиян: полностью удовлетворены 43% опрошенных, 26% — удовлетворены. Также респонденты положительно оценивают расположение места работы — этот критерий оценили по максимальному баллу 36% участников опроса.

Полностью довольны руководством оказались 25% россиян, а коллегами — 34%. Удовлетворены этими критериями 23% и 30% опрошенных соответственно. Высшую оценку стабильности компании поставили 40% респондентов, о полном соответствии должности фактически исполняемым обязанностям заявили 30% участников, а 11% поставили минимальный балл по этому критерию.

Как ранее сообщал “Ъ”, 49% работающих россиян поддерживают идею перехода на четырехдневную неделю. При этом не видит необходимости в сокращении 31% граждан.

Напомним, о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в июне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Минтруд в августе сообщил о готовности обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. Там пояснили, что переход на четырехдневку возможен, поскольку закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, не предусматривая нижнюю границу.

Позже господин Медведев поручил Минтруду с участием Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

О том, есть ли перспективы у сокращенной рабочей недели, читайте в материале “Ъ FM” «Госдума может разрешить работать меньше».