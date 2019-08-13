Минтруд готов обсудить с профсоюзами переход на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, отметили в Минтруде. Согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудник должен работать не более 40 часов в неделю, а нижней границы законом не предусмотрено.

«Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора/ в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней»,— пояснили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Минтруд при этом планирует рассмотреть письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) с просьбой сократить рабочую неделю до четырех дней, которое поступило в ведомство. «Этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнерства»,— добавили в министерстве.

Напомним, что переход на четырехдневную рабочую неделю ранее не исключил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический прогресс не только уменьшает количество рабочих мест, но и помогает предоставить сотрудникам больше рабочего времени. Именно по этой причине в будущем четырехдневка может иметь реальные перспективы.

Подробнее о позиции главы правительства — в материале “Ъ FM” «Дмитрий Медведев увидел плюсы в четырехдневной рабочей неделе».