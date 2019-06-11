Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в будущем рабочая неделя будет длиться четыре дня вместо пяти. «Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта»,— сказал господин Медведев на Международной конференции труда (цитата по сайту правительства).

В качестве примера он привел решение неназванной компании из Новой Зеландии, которая уже ввела четырехдневную рабочую неделю. У нее прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20%. Премьер-министр России также вспомнил Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов.

Комментируя слова Дмитрия Медведева, вице-премьер Татьяна Голикова заявила журналистам, что при введении четырехдневной рабочей недели встает вопрос о социальных гарантиях. «На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать — такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную»,— отметила госпожа Голикова (цитата по ТАСС).