Superjob: 49% россиян поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Идею перехода на четырехдневную неделю поддерживает практически половина (49%) работающих россиян, а треть граждан (31%) не видит необходимости в сокращении. При этом каждый пятый не определился, какая рабочая неделя удобнее. Об этом говорится в данных опроса исследовательского центра сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого приводит «Интерфакс».

Опрос проводился в августе 2019 года среди 1600 респондентов, представляющих экономически активное население России.

По результатам исследования в случае сокращения рабочей недели треть россиян планирует проводить новый выходной в кругу семьи, а каждый пятый будет искать возможность дополнительного заработка. Как отмечает Superjob, при введении четырехдневной недели 16% опрошенных предпочтут использовать дополнительный выходной только для отдыха, 15% респондентов посвятят день самообразованию и изучению иностранных языков, и по 2% сограждан будут заниматься своим здоровьем или читать книги.

Напомним, о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в июне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению господина Медведева, четырехдневка может иметь перспективы в связи с технологическим прогрессом, который не только уменьшает количество рабочих мест, но и помогает сократить количество рабочего времени.

Минтруд в августе сообщил о готовности обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. Там пояснили, что переход на четырехдневку возможен, поскольку закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, не предусматривая нижнюю границу.

Позже господин Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Министерству предстоит оценить возможные последствия для экономики, также в этом должны принять участие Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

О том, есть ли перспективы у сокращенной рабочей недели, читайте в материале “Ъ FM” «Госдума может разрешить работать меньше».